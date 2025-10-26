मनोरंजन

कृति सेनन और वरुण धवन दिखे साथ, सोशल मीडिया यूजर्स कबीर बहिया पर बनाने लगे मीम्स

Oct 26, 2025, 03:28 PM
मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन दोस्त कबीर बहिया के साथ एक स्पोर्टिंग इवेंट में दिखाई दीं। यह इवेंट अबू धाबी में हुए यूएफसी मैच का था, जहां कृति एक्टर वरुण धवन से भी मिलीं।

तीनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई है। इसे देखने के बाद लोग कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर बहिया पर खूब मीम्स बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में तीनों मैच देखते हुए हंसी-मजाक करते हुए देखे गए। इससे फैंस की ‘भेड़िया’ फिल्म की यादें ताजा हो गईं, जिसमें कृति सेनन और वरुण धवन साथ दिखे थे।

कृति सेनन और कबीर की रेयर पब्लिक मीटिंग किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। लंदन बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बहिया, जो एमएस धोनी की पत्नी साक्षी के कजिन हैं, पहले भी कृति के साथ स्पॉट हो चुके हैं, चाहे दुबई वेकेशन हो या न्यू ईयर पार्टी।

अब दोनों की इस मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हुईं। बहुत से फैंस दोनों की शादी के बारे में भी पूछते दिखाई दिए। इसके साथ ही लोग कबीर बहिया पर खूब मीम्स भी शेयर करने लगे। एक फैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कबीर, भास्कर (वरुण धवन का किरदार) और अनिका (कृति सेनन का किरदार) की डेट पर थर्ड व्हीलिंग कर रहे हैं।"

दूसरे ने पोस्ट किया, "भास्कर और अनिका फिर साथ हैं, मेरा दिल खुशी से झूम उठा है।"

तीसरे ने लिखा, "कबीर को देखो, भेड़िया के जोड़े के बीच फंस गया। शादी कब करोगी कृति?"

लोगों ने कबीर को ट्रोल करने के साथ ही 'भेड़िया-2' की भी डिमांड कर दी, जिसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। मैडॉक फिल्म्स ने जनवरी 2025 में अनाउंस किया था कि 'भेड़िया-2' 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी, लेकिन प्रोडक्शन में देरी की वजह से डेट शिफ्ट हो सकती है।

डायरेक्टर अमर कौशिक ने हाल ही में कहा था, "स्क्रिप्ट फाइनल स्टेज में है, शूटिंग जल्द शुरू होगी।" 'भेड़िया-2' की रिलीज डेट और अन्य डिटेल्स का इंतजार फैंस कर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि फिल्म की शूटिंग में देरी हो सकती है। अभी इसकी कहानी लिखी जाएगी, फिर शूटिंग होगी, ऐसे में यह फिल्म 2027 में ही रिलीज हो सकती है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

