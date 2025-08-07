मनोरंजन

कृष्णा श्रॉफ की बिगड़ी तबीयत, गांव में नहीं खाया खाना तो आंटी की आंखों में आए आंसू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2025, 05:23 AM

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ इन दिनों रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में नजर आ रही हैं। शो में उन्हें एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वह भावुक और परेशान हो गई हैं।

अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है। उनका पेट खराब है, जिस वजह से वह घर के कामों में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, और न ही गांव की जिंदगी में शामिल हो पा रही हैं। जिस घर में कृष्णा रह रही हैं, वहां की आंटी को पहले उनकी तबीयत के बारे में खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जब आंटी को कृष्णा की तबीयत के बारे में पता चला, तो वह दुखी हो गई और रोने लगीं।

दरअसल, जब शो के सभी प्रतियोगियों को घर की बनी भूजिया सेव परोसी गई, तो सुमुखी और समृद्धि खुशी-खुशी उसे खाने लगीं। लेकिन, सुमुखी ने धीरे से आंटी को बताया कि कृष्णा इसे नहीं खाएगी।

आंटी ने सोचा कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए वे बहुत दुखी हो गईं और रोने लगीं। जब आंटी कृष्णा के न खाने की वजह से भावुक होकर रोने लगीं, तो कृष्णा ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया और कहा, "अरे आंटी, आप रोइए मत। मुझे यहां रहकर बहुत खुशी हो रही है।"

कृष्णा ने आगे कहा, "आंटी बहुत अच्छी हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरी वजह से बुरा लगे। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसका कारण वो नहीं हैं, बल्कि मेरा रूटीन है। मैं उसको लेकर काफी स्ट्रिक्ट हूं, और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूं, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जैसा मैं खाना खाती हूं, वो बहुत अलग होता है। जब आंटी मेरी वजह से रोने लगीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उनसे माफी मांगी।"

इस शो में सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर, मध्य प्रदेश के बमुलिया गांव में आकर रह रही हैं। इस शो का मकसद शहर की लड़कियों की ताकत, जज्बा और माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता को दिखाना है।

शो को रणविजय सिंघा होस्ट कर रहे हैं। इसमें अनीता हसनंदानी, ऐश्वर्या खरे, अंजुम फकीह, कृष्णा श्रॉफ, डॉली जावेद, एरिका पैकर्ड, रमीत संधू, रेहा सुखेजा, सुमुखी सुरेश, समृद्धि और सुरभी मेहरा (जुड़वां बहनें) सहित 11 सेलिब्रिटी महिलाएं भाग ले रही हैं। यह शो जीटीवी पर दिखाया जा रहा है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...