कृष्णा श्रॉफ बनीं 'छोरियां चली गांव' की दमदार दावेदार, जैकी श्रॉफ ने मांगा फैंस से सपोर्ट

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की लाडली कृष्णा श्रॉफ इन दिनों जी टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में नजर आ रही हैं। अभिनेता ने शनिवार को कृष्णा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

वीडियो में कृष्णा दर्शकों से सीधा अपील करती नजर आ रही हैं, जिसमें वह अपनी मेहनत और पैशन को बयां करते हुए कहती हैं, "आप सबने मेरा सफर देखा है। अगर आप मुझे जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं यहां तक पूरी कोशिश और मेहनत से आई हूं। अगर आपको मेरा जज्बा पसंद आया, तो वोट देकर मुझे बनाइए गांव की फेवरेट छोरी।"

वीडियो को जी5 ऐप के जरिए वोटिंग लिंक के साथ शेयर किया गया है, जहां फैंस आसानी से अपना प्यार बरसा सकते हैं।

जैकी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "जाइए कृष्णा को जी5 के जरिए वोट कीजिए, 'छोरियां चली गांव' हर रोज रात 10 बजे सिर्फ जी टीवी पर।"

'छोरियां चली गांव' शो का कॉन्सेप्ट अनोखा है। कृष्णा ने शो में जाने से पहले आईएएनएस से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह शो उन्हें उनके पिता और अनुभवी अभिनेता जैकी श्रॉफ के उन अनुभवों के करीब लाएगा, जिन्हें उन्होंने गांव में भी जिया है।

जब कृष्णा से पूछा गया कि उस पर उनके पिता की प्रतिक्रिया कैसी थी, तो उन्होंने कहा, "वे सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। उन्हें सादगी से भरा जीवन बहुत पसंद है। इसलिए जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसे रिएलिटी शो में जा रही हूं, जिसमें गांव की जिंदगी दिखेगी, तो वे बहुत खुश हुए। मुझे लगता है कि इस शो के बाद मैं उनके जीवन के उस नजरिए को और अच्छी तरह समझ पाऊंगी।"

नया रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' जी टीवी पर प्रसारित हो रहा है। इसमें 11 शहरी लड़कियां गांव की जिंदगी जीकर अलग तरह का अनुभव करेंगी। इस शो को 'रोडीज' फेम रणविजय सिंघा होस्ट कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस