किशोर तिरुमाला की आने वाली फिल्म में मेरे किरदार के नाम में ही है अलग एनर्जी : डिंपल हयाती

हैदराबाद, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। निर्देशक किशोर तिरुमाला की आने वाली फिल्म 'भारत महासयुलाकु विग्न्याप्ति' को लेकर टॉलीवुड के फैंस काफी उत्सुक हैं। इसमें दमदार एक्शन और कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। वहीं अभिनेता रवि तेजा अपने नए अंदाज से दर्शकों को प्रभावित करते दिखेंगे।

इस बार कहानी में दो प्रमुख महिला किरदार भी हैं, जो फिल्म की रोमांचक और मनोरंजन को और मजबूत बनाते हैं। एक इवेंट में फिल्म का नया गाना 'बेला बेला' लॉन्च किया गया। इस गाने को रवि तेजा और आशिका रंगनाथ पर फिल्माया गया।

इस इवेंट में अभिनेत्री डिंपल हयाती ने अपने किरदार और फिल्म के अनुभव के बारे में बातें कीं। डिंपल ने कहा, ''मैंने लंबे समय बाद एक ऐसा किरदार निभाया है जो मेरे लिए बहुत खास है। मेरा किरदार फिल्म में बालमणि नाम का है। ये नाम ही कुछ खास ऊर्जा और प्रभाव देता है।''

उन्होंने निर्देशक किशोर तिरुमाला को इसका श्रेय दिया और कहा कि उन्होंने ही बालमणि को इस तरह के प्रभावशाली और यादगार रूप में बनाया।

डिंपल हयाती ने बताया कि उन्होंने पहले ग्लैमरस और स्टाइलिश किरदार निभाए हैं, लेकिन इस बार का उनका रोल बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, "बालमणि एक अनोखा और बिल्कुल हटकर रोल है। इस बार दर्शकों को कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा।"

गाने 'बेला बेला' की तारीफ करते हुए डिंपल ने कहा कि यह गाना बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। यह गाना रवि तेजा और आशिका रंगनाथ पर फिल्माया गया है।

डिंपल ने आशिका रंगनाथ के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग मानते हैं कि अगर किसी फिल्म में दो हीरोइन होंगी तो उनके बीच टकराव होगा, लेकिन उन्होंने आशिका के साथ सेट पर खूब मस्ती की। आशिका बेहतरीन अभिनेत्री हैं और उनके साथ काम करना सुखद अनुभव रहा।

फिल्म 'भारत महासयुलाकु विग्न्याप्ति' को सुधाकर चेरुकुरी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे एसएलवी सिनेमा के बैनर तले प्रस्तुत किया जा रहा है। फिल्म में रवि तेजा के साथ डिंपल हयाती और आशिका रंगनाथ मुख्य महिला किरदारों में हैं।

इनके अलावा, फिल्म में सुनील, सत्‍या, वेन्नेला किशोर, सुधाकर और मुरलीधर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का कथानक एक्शन और कॉमेडी का मिश्रण है, जो दर्शकों को हंसी के साथ-साथ रोमांच का अनुभव भी देगा।

--आईएएनएस

पीके/एएस