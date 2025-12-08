मनोरंजन

कश्मीर के दर्द को गहराई से दिखाती है 'बारामूला', अनुपम खेर ने बताए अनुभव

Dec 08, 2025

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। हाल ही में अभिनेता ने फिल्म 'बारामूला' देखी और अब उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं।

अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "मैंने अभी बेंगलूरु से मुंबई आते ही एक बहुत शानदार फिल्म देखी, जिसका नाम 'बारामूला' है। फिल्म देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा रोया हूं। यह भारतीय सिनेमा की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है।"

अभिनेता ने फिल्म को शानदार बताते हुए कहा, "आदित्य धर और आदित्य सुहास जांभले ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की कहानी को जिस तरह से दिखाया है, वो कमाल का है, और मैं ये सब एक कश्मीरी पंडित होने के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक दर्शक बनकर कह रहा हूं।"

खेर ने फिल्म के मुख्य अभिनेता मानव कौल समेत बाकी कलाकारों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि फिल्म में आखिरी सीन बहुत भावुक कर देने वाला है। उन्होंने कहा, "फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने कश्मीरी पंडितों के दुखों को बयां किया था, लेकिन 'बारामूला' उस दर्द को बहुत गहराई से महसूस कराती है।"

अभिनेता का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के दुख को आज तक किसी ने समझा ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो यह फिल्म बनाने की जरूरत ही क्यों होती?

अभिनेता ने वीडियो शेयर कर लिखा, "शनिवार रात मैंने आदित्य धर और आदित्य सुहास की फिल्म बारामूला देखी और काफी देर तक नींद ही नहीं आई। यह फिल्म डराने वाली और दुख पहुंचाने वाली भी है (खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं कश्मीरी हिंदू हूं)। फिल्म सिनेमाई तौर पर कमाल की है और हमारे समय की बेहद महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। पूरी बारामूला टीम को उनकी मेहनत और शानदार काम के लिए सलाम।"

फिल्म 'बारामूला' की पटकथा आदित्य धर ने लिखी है और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक आदित्य सुहास जांभले ने निर्देशित किया है। फिल्म को लोकेश धर, ज्योति देशपांडे और आदित्य धर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।

