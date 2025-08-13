कैश वॉरेन से अलग होने के बाद अपने टूटे हुए दिल को संभालने में लगी हैं जेसिका अल्बा

लॉस एंजिल्स, 12 अगस्त (आईएएनएस)। हॉलीवुड एक्ट्रेस जेसिका अल्बा ने इस जनवरी में कैश वॉरेन से अपने 16 साल पुराने रिश्ते को विराम दिया था। दोनों ने तलाक ले लिया था। ऐसे में तलाक के बाद कैश से अलग रह रही जेसिका का कहना है कि वे अपने टूटे हुए दिल का ख्याल रख रही हैं और वो ब्रेकअप के बाद के हालात से अच्छे से उबर रही हैं।

अल्बा ने कहा, कैश से अलग होने के बाद उन्होंने सीखा कि जिंदगी को चलने दो जैसा वह चल रही है।

अलग होने के बाद की जिंदगी के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से सहमत होगा कि आप बहुत सारी योजनाएं बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर एक मां के रूप में, आप हमेशा योजना बनाने और चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि आपको, खासकर समय के साथ, एहसास होता है कि जो आपके लिए है, वही असल में सामने आएगा और वही होगा। कभी-कभी, आपको बस जिंदगी को अपने आप चलते रहने देना होता है और उसका आनंद लेना होता है। चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें।"

फीमेल फर्स्ट यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेकअप के कंफर्म होने के 6 महीने बाद 46 साल की प्रोड्यूसर को 'मार्वेल' स्टार डैनी रामिरेज़ के साथ मैक्सिको में छुट्टियां मनाते हुए देखा गया था। तब से दोनों को कई बार साथ देखा जा चुका है।

जब कैश से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, "मैं उसके लिए खुश हूं। पर डैनी के लिए हूं या नहीं, बता नहीं सकता, लेकिन वो अच्छा आदमी लगता है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने ना कह दिया और मजाक में कहा, "अगर आपके पास कोई हो तो जरूर बताइएगा।"

वहीं दूसरी तरफ 29 जुलाई 2025 को जेसिका और डैनी को एक दूसरे को सबके सामने ब्रेविरली हिल्स में किस करते हुए देखा गया था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों इस रिश्ते में आकर काफी खुश हैं।

