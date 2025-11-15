मनोरंजन

'काश सितारे हमेशा साथ होते...' कामिनी कौशल को याद कर भावुक हुए शूजित सरकार

Nov 15, 2025
नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री कामिनी कौशल के निधन पर फिल्म निर्माता-निर्देशक शूजित सरकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने दुख को व्यक्त किया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें अपनी साल 2020 में आई कॉमेडी-ड्रामा 'गुलाबो सिताबो' का जिक्र करते हुए कहा, "एक खूबसूरत याद, हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा। मुझे 'गुलाबो सिताबो' की कास्टिंग के दौरान कामिनी कौशल के साथ कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला।"

शूजित सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए आगे बताया, "काश सितारे हमेशा हमारे साथ होते और हम साथ मिलकर कुछ बना पाते, उनकी उपस्थिति बेहद खूबसूरत और गर्मजोशी भरी थी। प्रिय कामिनी जी, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपकी मुस्कान और आवाज बहुत प्यारी थी।"

शूजित सरकार के साथ कामिनी कौशल की आखिरी फिल्म 'गुलाबो सिताबो' थी, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई एक दिलचस्प कॉमेडी-ड्रामा है, जो लखनऊ की पुरानी हवेली पर आधारित है। कहानी मकान मालिक और किरायेदारों के बीच की चालाकी पर बनी है। अमिताभ बच्चन ने इसमें 78 साल के चिड़चिड़े मकान मालिक चाचा मिर्जा का किरदार निभाया, जो हवेली को बेचने की कोशिश करता है। वहीं, आयुष्मान खुराना ने बैंकी (सिताबो) का रोल किया, जो एक शरारती किरायेदार रहता है।

कामिनी कौशल ने फिल्म में फातिमा बेगम का किरदार निभाया, जो मिर्जा की बहन है। यह भूमिका छोटी लेकिन प्रभावशाली थी। उन्होंने एक सुलझी हुई, समझदार महिला का किरदार अदा किया, जो भाई की जिद और परिवार की उलझनों के बीच संतुलन बनाती है। इसके अलावा, फिल्म में विजय राज, बृजेंद्र काला, फर्रुख जफर, राजेश तेलंग, अभिनव पंडित जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में हैं।

कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की शानदार अभिनेत्री थीं, उन्होंने अपने सात दशकों के करियर में 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'कबीर सिंह' जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनके निधन से आहत अनुपम खेर, दिव्या दत्ता, कियारा आडवाणी समेत फिल्म जगत के अन्य सितारों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी।

