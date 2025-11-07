मनोरंजन

किससे होगी अदा शर्मा की शादी? एक्ट्रेस को देखकर संत ने की भविष्यवाणी!

Nov 07, 2025, 04:08 PM
किससे होगी अदा शर्मा की शादी? एक्ट्रेस को देखकर संत ने की भविष्यवाणी!

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा को आखिरी बार फिल्म "तुमको मेरी कसम" में देखा गया था। फिल्म को विक्रम भट्ट ने निर्देशित किया था। अब उन्होंने हिंट दिया है कि भविष्य में उनकी शादी होने वाली है।

फिल्मों में सक्रिय होने के साथ-साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर फैंस को एंटरटेन करती हैं। अदा इंफॉर्मेटिव और फनी वीडियो पोस्ट करती हैं।

अदा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह एक संत के साथ दिख रही हैं, जो हाथ में मंजीरा लेकर भगवान विष्णु के भक्ति गीत गा रहे हैं। संत अदा शर्मा के बारे में कहते हैं कि "आपका नसीब बहुत ऊंचा है, आप कभी किसी को बुरा नहीं कहतीं और नहीं सुनती हैं, आपके मन में किसी तरह की बुराई नहीं है।"

वे कहते हैं, "आप लड़की हो लेकिन लड़कों जैसा काम करती हो, आपके मन में कभी शादी का विचार नहीं आया। आप किसी लड़के की तरह अपने माता-पिता का नाम रोशन करना चाहती हैं।" इसके बाद वह बहुत सुरीली आवाज में भगवान विट्ठल को याद करते हैं।

एक्ट्रेस ने इस प्यारे वीडियो को शेयर कर लिखा, "मेरी शादी कब और किससे होगी, इन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। किस से शादी करूंगी वो पार्ट मैंने कट कर दिया, शादी के दिन शेयर करूंगी।" हालांकि फैंस एक्ट्रेस ने उस शख्स का नाम बताने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

प्यार और पार्टनर को लेकर अदा शर्मा साफ कह चुकी हैं कि फिलहाल वे प्यार की तलाश में नहीं हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए प्यार, सस्पेंस और थ्रिलर की तरह है, मतलब उनको प्यार के नाम पर हॉरर सीन नजर आते हैं और डर भी लगता है। उन्होंने कहा, "मैं प्यार को लेकर किसी तरह के सपने नहीं संजोती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कभी भी हो सकता है, जब आप इसकी उम्मीद छोड़ देते हैं, तब इसके होने की उम्मीद बढ़ जाती है।"

अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' में उनके किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। यह फिल्म एक्ट्रेस के करियर का मील का पत्थर साबित हुई थी, हालांकि फिल्म पर प्रोपेगेंडा फिल्म होने का भी आरोप लगा था, लेकिन फिल्म के सुपरहिट होने के बाद सबके मुंह बंद हो गए।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी

