कैंसर सर्वाइवर छवि मित्तल ने शेयर किया उन दिनों का डरावना अनुभव, अब करती हैं महिलाओं को जागरूक

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया पर हेल्थ और डाइट से यूजर्स को कैंसर के प्रति जागरूक करने वाली छवि मित्तल जाना-माना चेहरा है। उन्हें साल 2022 में अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला था। लंबी लड़ाई के बाद एक्ट्रेस अब कैंसर मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वह उन पुरानी यादों से डर जाती हैं।

छवि मित्तल ने पुरानी, डरावनी यादों को ताजा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें वह अपने एमआरआई स्कैन के एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं। वीडियो में छवि बताती है कि उन्हें ब्रेस्ट एमआरआई स्कैन के लिए जाना था और पुरानी यादें, दुख और दर्द दोनों ताजा हो गए। मुझे डर लग रहा था, लेकिन हर बार की तरह मैंने अपनी मुस्कान के पीछे इसे छिपा लिया। छवि को सबसे ज्यादा डर केनुला से लगता है। उन्होंने बताया कि नसें पतली होने की वजह से डर और दर्द दोनों ही बढ़ जाते हैं।

उन्होंने वीडियो में कहा, "सबसे ज्यादा डर केनुला लगाते वक्त लगता था और आज भी मैं इससे डरती हूं। कुछ समय के बाद एमआरआई हुआ और रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी…फिर 15 दिन बाद रिपीट एमआरआई के लिए बुलाया गया, लेकिन 15 दिन मेरे लिए काटना मुश्किल था।"

ये वीडियो साबित करती है कि एक कैंसर सर्वाइवर के तौर पर छवि ने काफी कुछ झेला है और आज भी उन यादों को सोचकर ही एक्ट्रेस सिहर जाती हैं।

छवि ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "कुछ अनुभव कभी आसान नहीं होते, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हों। एक कैंसर सर्वाइवर के तौर पर नॉर्मल एमआरआई भी मुश्किल बन जाता है।"

बता दें कि छवि मित्तल कैंसर सर्वाइवर के रूप में लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करती हैं। वो अपने सोशल मीडिया पर हेल्थ मैनेजमेंट, अच्छे लाइफस्टाइल और हेल्थी खाने पर जोर देती हैं। छवि कई डिशों की रेसिपी भी शेयर करती हैं, जो उन्होंने कैंसर से मुक्त होने की जर्नी में खाई थी।

छवि मित्तल सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक (वोकल) में एमए भी किया है और अपनी आवाज में कई गाने रिकॉर्ड किए हैं। अब खुद का एसआईटी नाम का चैनल चलाती हैं और शॉर्ट फिल्म और सीरीज बनाती हैं। इसके साथ ही छवि एक कैंसर एक्टिविस्ट भी हैं, जो ग्रामीण स्कूलों में जाकर बच्चियों को जागरूक करती हैं।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी