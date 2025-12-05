क्सेनिया रियाबिनकिना से लेकर नतालिया कपचुक तक ये रूसी अभिनेत्रियां कर चुकी हैं हिंदी फिल्मों में काम

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। चाहे फिर राजनीति हो, व्यापार हो या फिर संस्कृति, दोनों ही देश हमेशा से ही एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। रूस में हिंदी सिनेमा को काफी पसंद किया जाता है. कई बॉलीवुड फिल्मों को रूस में जमकर सराहना मिली। 50 के दशक में आई राजकपूर की फिल्म आवारा के लिए तो रूस में इतनी दीवानगी थी कि फिल्म के करीब 6 करोड़ 40 लाख टिकट बिक गए थे। इसके बाद तो रूसी अभिनेत्रियों की हिंदी फिल्मों में रुचि जाग गई।

कई रूसी अभिनेत्रियों ने भी बॉलीवुड में कदम रखा और भारतीय दर्शकों का दिल जीता। हम आपको ऐसी कुछ रूसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में काम किया है।

नतालिया कपचुक: यह एक रूसी मूल की मॉडल और अभिनेत्री है। अभिनेत्री ने 2015 में आई फिल्म 'दिल्लीवाली जालिम गर्लफ्रेंड' में सॉन्ग 'टिप्सी होगी' में काम किया था। इस गाने के बाद अभिनेत्री की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी।

अन्ना लेझनेवा- यह रशियन मॉडल, अभिनेत्री और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण की तीसरी पत्नी हैं। दोनों की मुलाकात फिल्म 'तीन मार' में हुई थी। हालांकि अभिनेत्री ने इसमें सहायक भूमिका अदा की थी, लेकिन इस फिल्म से ही दोनों की दोस्ती और फिर प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली।

लेसन करीमोवा: ये पहली ऐसी रूसी अभिनेत्री मानी जाती है जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा काम किया है। अभिनेत्री ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल-4, टिंकू वेड्स शेरू और पिप्पा जैसी फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी।

क्सेनिया रियाबिनकिना: यह एक रूसी पेशेवर बैले डांसर थी। राजकपूर की साल 1970 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में एक रूसी सर्कस कलाकार की भूमिका निभाई थी।

ऐलेना कजान: यह एक जर्मन-रूसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने जर्मन के साथ-साथ भारतीय फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें एजेंट विनोद और जॉन डे जैसी फिल्में शुमार हैं। इसी के साथ ही अभिनेत्री ने बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं।

