'कैसी पहेली' को समझने की नहीं, बल्कि महसूस करने की जरूरत: रेखा

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शुमार 'परिणीता' एक बार फिर दर्शकों के बीच होगी। फिल्म के गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। इन्हीं में से एक गाना है 'कैसी पहेली', जिसमें वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने परफॉर्म किया था। एक्ट्रेस ने कहा कि यह गाना उनके लिए एक एहसास था।

'कैसी पहेली' गाने को लेकर उन्होंने कहा, "मेरे लिए 'कैसी पहेली' सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि एक एहसास, एक माहौल और जिंदगी का अहम पल था। इसमें एक ऐसी महिला की झलक है जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद तय करती है, जो खुदमुख्तार है। गाने का माहौल और अंदाज काफी रहस्यमयी और दिलचस्प था।"

रेखा जी ने आगे कहा, "20 साल पहले भी ये गाना सबसे अलग था। इसकी धुन बहुत खास थी, और इसके बोल उस समय के दूसरे गानों से बिलकुल अलग थे। जब मैं उस सेट पर गई, तो मैं खुद को एक जैज सिंगर की तरह महसूस कर रही थी। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूं, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है… ये उन पहेलियों में से एक है, जिन्हें समझने की जरूरत नहीं, बल्कि महसूस करने की जरूरत है।"

सुनिधि चौहान की दिलकश आवाज ने 'कैसी पहेली' गाने को और भी जादुई बना दिया था। गाने में रेखा रेट्रो आउटफिट में नजर आई हैं। यह गाना फिल्म के एक अहम मोड़ पर आता है और बिना कुछ बोले ही कहानी को आगे बढ़ा देता है।

हाल ही में पीवीआर आईनॉक्स ने घोषणा की कि 'परिणीता' को 29 अगस्त को देशभर के चुनिंदा सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जाएगा। यह स्पेशल री-रिलीज केवल फिल्म की 20वीं वर्षगांठ का जश्न नहीं है, बल्कि अभिनेत्री विद्या बालन के सिनेमा में 20 सालों के शानदार करियर और विनोद चोपड़ा फिल्म्स के 50 गौरवशाली वर्षों की उपलब्धियों को भी समर्पित है।

'परिणीता' मशहूर लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1914 में लिखे गए बंगाली उपन्यास पर आधारित है। विद्या बालन ने इसी फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपने पहले ही किरदार के जरिए उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था।

--आईएएनएस

पीके/केआर