'किस किसको प्यार करूं 2' रिव्यू : कपिल शर्मा की टाइमिंग और एक्सप्रेशन ने बढ़ाया फिल्म में कॉमेडी का जादू

Dec 11, 2025, 05:57 PM

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। स्टार्स: 4 स्टार। निर्देशक: अनुकल्प गोस्वामी। कलाकार: कपिल शर्मा, त्रिधा चौधरी, आयशा खान और पारुल गुलाटी। निर्माता: अब्बास-मस्तान, वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड।

फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' बड़े पर्दे पर हंसी और मस्ती का नया अंदाज लेकर आई है। यह फिल्म कपिल शर्मा की लोकप्रिय कॉमेडी शैली को फिर से जीवंत करती है। यह पूरी तरह से परिवारिक मनोरंजन वाली फिल्म है और सभी उम्र के दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म में किसी तरह का शोर-शराबा नहीं है।

कपिल शर्मा ने फिल्म में अपने कॉमिक टैलेंट का पूरा इस्तेमाल किया है। उनके डायलॉग, एक्सप्रेशन और टाइमिंग पर किया गया हास्य दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल होता है। खासकर मनजोत सिंह के साथ उनकी दोस्ती फिल्म में एक भावनात्मक गहराई भी जोड़ती है। यह दोस्ती फिल्म को सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसमें एक असली और जीता-जागता एहसास भी देती है।

निर्देशक अनुकल्प गोस्वामी ने फिल्म में कहानी को रोचक बनाए रखा है। उन्होंने अलग-अलग संस्कृतियों और शादी के हल्के-फुल्के उलझनों को सहज तरीके से दिखाया है। फिल्म की राइटिंग और डायलॉग्स काफी मजेदार हैं, जिससे कहानी की रफ्तार बनी रहती है और दर्शक पूरी फिल्म का आनंद ले सकते हैं। फिल्म में जो उथल-पुथल दिखाई जाती है, वह दर्शकों को गुदगुदाती है।

फिल्म की कास्टिंग भी कहानी को मजेदार बनाने में अहम भूमिका निभाती है। हीरा वरीना, पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी और आयशा खान ने अपने किरदारों को सहजता और आकर्षक अंदाज में निभाया है। अखिलेंद्र मिश्रा कपिल शर्मा के पिता के रोल में हैं। उन्होंने फिल्म के सबसे मजेदार पल दिए हैं। जेमी लीवर ने हर सीन में अपनी उपस्थिति से जान डाल दी है। सुशांत सिंह पुलिस वाले की भूमिका में दिखे, जो कपिल के जीवन में उलझनें पैदा करते हैं।

संगीत की बात करें तो यो यो हनी सिंह का गाना 'फुर्र' फिल्म में एनर्जी और उत्साह भर देता है। यह गाना युवाओं के लिए खास आकर्षण है। संगीत के साथ फिल्म की रफ्तार और मनोरंजन बढ़ जाता है।

फिल्म के निर्माता वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास-मस्तान फिल्म प्रोडक्शंस हैं। उन्होंने इस सीक्वल में फिल्म के पहले पार्ट की मस्ती और हास्य को बरकरार रखा है, लेकिन इसे आज के दर्शकों के लिए और भी मनोरंजक बनाया है। क्लाइमेक्स दर्शकों के लिए दिल छू लेने वाला है। यह दर्शकों के बीच लंबे समय तक खुशियों का एहसास छोड़ता है।

'किस किसको प्यार करूं 2' एक हल्की-फुल्की और मजेदार फिल्म है। यह फिल्म फैमिली एंटरटेनमेंट का सही मतलब देती है। इसमें हंसी, मस्ती, दोस्ती और खुशियों भरी एंडिंग है। यही कारण है कि इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं।

--आईएएनएन

पीके/एबीएम

