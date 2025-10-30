Ananya Pandey Birthday 2025: कार्तिक आर्यन ने अनन्या पांडे को अनोखे अंदाज में दी जन्मदिन की शुभकामना

मनोरंजन

मुंबई: अभिनेत्री अनन्या पांडे के जन्मदिन के मौके पर अभिनेता कार्तिक आर्यन ने गुरुवार को उन्हें खास अंदाज में बधाई दी।

कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर अनन्या के लिए एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "सबसे निस्वार्थ अनन्या पांडे को जन्मदिन मुबारक।"

क्लिप में दोनों हंसी-मजाक के मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्तिक मजाकिया लहजे में अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, "आज अनन्या का आखिरी दिन है इस गाने का," जिसका जवाब देते हुए अभिनेत्री कहती हैं, "मेरा गाना!" कार्तिक हंसते हुए जोड़ते हैं, "अरे, मैं भी तो इसमें हूं।" यह मजेदार नोक-झोंक देख फैंस उत्साहित हो उठे।

वीडियो देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि जिस गाने की दोनों बातें कर रहे हैं, वह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का हिस्सा हो सकता है। समीर इसके निर्देशक हैं और अनन्या पांडे इसमें मुख्य किरदार निभाती दिखाई देंगी।

इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले कार्तिक आर्यन फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' में समीर के साथ काम कर चुके हैं। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी।

यह दूसरी बार है जब कार्तिक और अनन्या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इससे पहले दोनों 2019 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'पति पत्नी और वो' में नजर आए थे।

अब खबर है कि 'पति पत्नी और वो 2' भी बन रही है, लेकिन इस बार पूरी तरह नई स्टारकास्ट होगी। लीड रोल में आयुष्मान खुराना होंगे और उनके साथ सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह अहम किरदार में नजर आएंगी। फिल्म के मेकर्स ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी।

 

