Karishma Tanna Scoop Memories : करिश्मा तन्ना ने 'स्कूप' की शूटिंग के पहले दिन को किया याद

मुंबई: अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने अपनी सुपरहिट वेब सीरीज 'स्कूप' के सेट से पुरानी यादों को बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर सेट से कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "नॉस्टैल्जिया! 'स्कूप' के सेट पर पहला दिन... ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। घबराहट, उत्साह, बार-बार रिहर्सल और मन में एक आवाज जो कह रही थी, 'यह कुछ खास होने वाला है।' यह सफर कितना शानदार रहा। पहले दिन की बेचैनी से लेकर उन यादों तक, जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगी। इस अध्याय, इसमें शामिल लोगों और साथ में बनाए गए जादू के लिए हमेशा आभारी रहूंगी।"

इसी के साथ ही अभिनेत्री ने डायरेक्टर हंसल मेहता, नेटफ्लिक्स और पूरी टीम को धन्यवाद दिया।

यह सीरीज साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। सच्ची घटना पर आधारित यह सीरीज पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब 'बिहाइंड बार्स इन बायकुला: माई डेज इन प्रिजन' पर आधारित है। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित इस सीरीज में करिश्मा तन्ना ने पत्रकार जागृति पाठक की भूमिका निभाई है, जिन पर पत्रकार ज्योतिर्मयी डे की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। यह सीरीज मीडिया के काम करने के तरीके, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ और मीडिया में व्यवसाय के दखल जैसे मुद्दों को दर्शाती है।

इस सीरीज ने करिश्मा को गंभीर और कहानी-केंद्रित किरदारों की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। दर्शकों और समीक्षकों ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी।

करिश्मा तन्ना छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने साल 2001 में टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से अपने करियर की शुरुआत की। वह 'बाल वीर', 'नागिन 3', और 'कयामत की रात' जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने कई फिल्में भी की हैं, जिनमें 'दोस्ती: फ्रेंड्स फॉरएवर', 'ग्रैंड मस्ती', और 'संजू' जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा, वह ओटीटी पर भी किस्मत आजमा चुकी हैं। उन्होंने वेब सीरीज 'करले तू भी मोहब्बत' और 'स्कूप' में भी काम किया है।

वह रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' की रनर-अप रहीं। उन्होंने 'झलक दिखला जा' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शो भी किए। वह 'खतरों के खिलाड़ी 10' की विजेता भी रही हैं।