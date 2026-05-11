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Mothers Day Celebration : कैटरीना कैफ के पहले 'मदर्स डे' पोस्ट पर करीना कपूर ने लुटाया प्यार

विक्की कौशल और बेटे विहान के खास नोट ने बनाया कैटरीना का पहला मदर्स डे यादगार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 11, 2026, 06:47 AM
कैटरीना कैफ के पहले 'मदर्स डे' पोस्ट पर करीना कपूर ने लुटाया प्यार

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के पहले मदर्स डे पोस्ट पर प्यार भरा रिएक्शन दिया। कैटरीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मदर्स डे सेलिब्रेशन की कुछ बेहद खास और भावुक तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस पोस्ट पर करीना कपूर भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाईं।

कैटरीना के पोस्ट में उनके पति विक्की कौशल और बेटे विहान कौशल की तरफ से मिला एक प्यारा हाथ से लिखा नोट भी नजर आया। इस पोस्ट पर करीना कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'कैट' और उन्होंने साथ में दो रेड हार्ट और रेनबो इमोजी शेयर किए। करीना उन पहले सितारों में शामिल रहीं जिन्होंने नई मां बनी कैटरीना पर प्यार बरसाया।

कैटरीना ने रविवार शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मदर्स डे सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां शेयर कीं। पहली तस्वीर में हल्के गुलाबी रंग के गुलाबों का खूबसूरत गुलदस्ता और एक हैंडरिटन कार्ड दिखाई दिया। इस कार्ड पर लिखा था, "हैप्पी फर्स्ट मदर्स डे, माय लव। लव, विहान और पापा।"

दूसरी तस्वीर में कैटरीना ने अपने बेटे विहान कौशल की छोटी-सी झलक भी दिखाई। फोटो में नन्हे विहान के छोटे हाथ एक बेबी बुक पकड़े नजर आए। इस खास पोस्ट को शेयर करते हुए कैटरीना ने कैप्शन लिखा, "एक खुश मां का नजरिया।"

बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 7 नवंबर 2025 को अपने बेटे विहान कौशल के माता-पिता बने थे। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी। उस पोस्ट में लिखा गया था, "हमारा दिल पहले से कहीं ज़्यादा खुशियों से भरा है। हम खुद को बहुत खुशनसीब और आभारी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने नन्हे बेटे का इस दुनिया में स्वागत कर रहे हैं। हमें हमेशा आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत रहेगी।"

कैटरीना और विक्की ने 9 नवंबर 2021 को सवाई माधोपुर में एक निजी समारोह में शादी की थी। शादी से पहले दोनों करीब दो साल तक निजी तौर पर एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। वहीं करीना कपूर भी कई इंटरव्यू में कैटरीना की तारीफ करती नजर आ चुकी हैं, जिसमें 'कॉफी विद करण' भी शामिल है।

--आईएएनएस

 

 

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