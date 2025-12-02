मनोरंजन

Kareena Kapoor Post : 'मुझे अब याद नहीं...' करीना ने फैंस के साथ मजेदार अंदाज में शेयर की माता-पिता से जुड़ी दिलचस्प समस्याएं

करीना ने सैफ और बच्चों संग मस्ती भरे पलों पर मजेदार पोस्ट शेयर की
Dec 02, 2025, 08:06 AM
'मुझे अब याद नहीं...' करीना ने फैंस के साथ मजेदार अंदाज में शेयर की माता-पिता से जुड़ी दिलचस्प समस्याएं

मुंबई: अभिनेत्री करीना कपूर खान इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार और हर किसी से जुड़ी (रिलेटेबल) पोस्ट्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। अपनी फिल्मों के साथ-साथ, वह अपनी निजी जिंदगी के मजेदार पलों को भी फैंस के साथ साझा करती रहती हैं।

सोमवार को करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक बेहद मजेदार पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने पति सैफ अली खान और बच्चों के साथ होने वाली रोजमर्रा की नोंक-झोंक और मस्ती को बड़े ही मजेदार अंदाज में बयां किया।

करीना ने मजेदार अंदाज में उन माता-पिता की भावनाओं को भी बयां किया, जिन्हें बच्चों की शरारत की वजह से दो मिनट भी चैन से बात करने का मौका नहीं मिलता।

करीना ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा है, “ओह हाय सैफ, मैं बस एक मां हूं जो अपने पति के सामने खड़ी होकर कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रही हूं, जो मुझे अब याद नहीं है क्योंकि हमारे बच्चों ने हमें 175 बार टोका है।

करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके दोनों बेटे तैमूर और जेह कई मामलों में पापा सैफ अली खान से मिलते हैं। छोटा बेटा जेह तो दिखने में करीना जैसा है, लेकिन उसका शरारती अंदाज सैफ जैसा है। वहीं, बड़ा बेटा तैमूर स्वभाव से मजाकिया और गंभीर दोनों है। हालांकि, तैमूर थोड़ा शर्मीला है और कैमरे के सामने आने से कतराता है और उसे फोटो खिंचवाना भी बिल्कुल पसंद नहीं।

करीना कपूर और सैफ अली खान ने साल 2012 में शादी की थी। करीना के दो बच्चे हैं, जिनका नाम उन्होंने तैमूर और जेह रखा है। फिल्मों के साथ-साथ वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और फैंस को अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल दिखाती रहती हैं। वह अक्सर अपने निजी जीवन (पर्सनल) और पेशेवर (प्रोफेशनल) पलों की झलकियां फैंस के साथ साझा करती रहती हैं।

--आईएएनएस

 

 

