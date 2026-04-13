करियर और मातृत्व साथ-साथ, एक्ट्रेस लिसा रे ने बताया कैसे निभाएं दोनों जिम्मेदारियां

मुंबई, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। कामकाजी महिलाओं, खासकर माताओं पर घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारी होती है। कभी-कभी परिवार को संभालने के चक्कर में करियर में ब्रेक लेना पड़ता है, जिससे तरक्की धीमी होने लगती है। सोमवार को अभिनेत्री लिसा रे ने इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा, "महिलाएं मां बनकर भी अपने सपनों को जी सकती हैं। उन्हें बच्चों को यह दिखाना चाहिए कि महत्वाकांक्षा मातृत्व के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि दोनों को साथ निभाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि एक दिन वे सुबह-सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलीं। उस समय उनकी बच्चियां सो रही थीं, जिस वजह से उन्हें बाय नहीं बोल सकीं और न गले लगा सकीं।

अभिनेत्री ने लिखा, "कामकाजी मां होना कभी आसान नहीं होता। मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल में एक खालीपन लेकर पहुंची, क्योंकि बच्चियां सो रही थीं। फिर मैंने अपना बैग खोला और उसमें उनका लिखा हुआ एक छोटा सा नोट मिला और उसी पल सब कुछ रुक सा गया। यही वजह है कि मैं ये सब करती हूं। मैं उन्हें बहुत याद करती हूं, ऐसी याद जो दिल तक महसूस होती है।"

उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी बेटियों को यह जरूर बताना चाहती हैं कि उनकी मां के भी सपने अभी बाकी हैं। मां बनने के बाद भी सपने खत्म नहीं हो जाते। प्यार और सपनों को साथ-साथ लेकर चला जा सकता है। लिसा ने लिखा, "मेरी बेटियां ही मेरी पूरी दुनिया हैं। हर लंबा दिन, सुबह की जल्दबाजी, सफर सब कुछ आखिरकार उन्हीं के लिए है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वे समझेंगी कि मैं एक ऐसी जिंदगी चुन रही हूं, जहां वे देख सकें कि क्या-क्या संभव है। मैं उन्हें हर पल अपने साथ लेकर चलती हूं।"

लिसा ने 2012 में कैलिफोर्निया के बैंकिंग एग्जीक्यूटिव जैसन देहनी से शादी की थी। साल 2018 में सरोगेसी की मदद से वे जुड़वां बेटियों सूफी औरोले और सोल की मां बनी थीं।

--आईएएनएस

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