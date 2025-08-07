करियर के तौर पर 2025 मेरे लिए बेहद शानदार रहा- काजोल

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री काजोल कोर्टरूम ड्रामा वेब सीरीज 'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' के साथ फिर से वापसी कर रही हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि 2025 मेरे करियर को लेकर बेहद शानदार रहा है।

'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' के मेकर्स ने वीडियो जारी कर इस बात की घोषणा की है कि शो का दूसरा सीजन वापस आ रहा है।

वीडियो में दिखाया गया है कि नोयोनीका सेनगुप्ता (काजोल), कानून की दुनिया में अपनी जगह बना चुकी है। सीरीज में अभिनेत्री को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसे ऐसे फैसले लेने होंगे, जो बहुत मुश्किल और लगभग असंभव लगते हैं। साथ ही, कहानी में कुछ ऐसे चौंकाने वाले विश्वासघात (धोखे) भी होंगे, जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। ये सब मिलकर कहानी को इतना रोमांचक बनाते हैं कि दर्शक अपनी सीट पर बने रहेंगे और उत्सुकता के साथ यह देखेंगे कि आगे क्या होता है।

सीरीज में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया, "करियर के तौर पर ये साल मेरे लिए बेहद शानदार रहा है। मुझे कई कहानियों और अलग-अलग किरदारों को निभाने का मौका मिला है, लेकिन उन सब में नोयोनीका सेनगुप्ता का किरदार मेरे दिल के बेहद करीब है।''

काजोल ने आगे कहा, "पहले सीजन में नोयोनीका एक कमजोर और संघर्षशील लड़की थी, जो अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब, नए सीजन में, नोयोनीका ने कठिन और प्रतिस्पर्धी कानूनी दुनिया में अपनी मजबूत जगह बना ली है। मुझे नोयोनीका के किरदार को फिर से निभाने में बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे नोयोनीका के इस बदलाव और विकास को दिखाने का मौका मिला।''

मैं इस सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हूं, और चाहती हूं कि दर्शक इसको जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमने क्या बनाया है।

'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' एक भारतीय वेब सीरीज है, जो असल में अमेरिकी टीवी सीरीज 'द गुड वाइफ' पर आधारित है। यह शो भारत के दर्शकों के हिसाब से ढालकर बनाया गया है, लेकिन इसकी मूल कहानी और आइडिया अमेरिका के शो से लिया गया है।

'द गुड वाइफ' को सीबीएस स्टूडियो, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और किंग साइज प्रोडक्शंस ने मिलकर बनाया था। शो के फॉर्मेट (स्ट्रक्चर, कहानी का तरीका, किरदारों की भूमिका) के अधिकार पैरामाउंट ग्लोबल कॉन्टेन्ट डिस्ट्रीब्यूशन नाम की कंपनी के पास है। अब इन अधिकारों को भारतीय मेकर्स को (अनुमति) दिया गया है ताकि वे उसी कहानी को भारत में अपने तरीके से बना सकें।

उमेश बिस्ट के निर्देशन में बनी 'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' सीरीज का निर्माण बनिजय एशिया कर रहे हैं। इसमें काजोल के अलावा जिशु सेनगुप्ता, सोनाली कुलकर्णी, शीबा चड्ढा, अली खान, कुब्रा सैत, गौरव पांडे और करणवीर शर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं। 'द ट्रायल' का दूसरा सीजन 19 सितंबर, 2025 को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगा।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी