करवा चौथ पर सुनीता अहूजा ने दिखाया गोविंदा का प्यार भरा तोहफा

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। करवा चौथ का त्योहार शादीशुदा महिला के लिए खास होता है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने पति से मिले शानदार तोहफे को सोशल मीडिया पर साझा कर सभी का ध्यान खींचा है।

सुनीता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह हरे रंग के ट्रेडिशनल सूट में बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं। इस लुक को उन्होंने गोल्डन हार के साथ पूरा किया, जो उनके पति गोविंदा द्वारा करवा चौथ के मौके पर दिया गया तोहफा है।

तस्वीरों में सुनीता का उत्साह और खुशी साफ झलक रही है। उन्होंने इस पोस्ट के साथ मजेदार और प्यार भरा कैप्शन लिखा, "सोना कितना सोना है, गोविंदा हीरो नं. 1, मेरा करवा चौथ गिफ्ट आ गया है।"

सुनीता की तस्वीरों को देखकर फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी और दोनों की जोड़ी को 'एवरग्रीन' बताया। एक फैन ने लिखा, "गोविंदा जी का तोहफा और आपका अंदाज, दोनों लाजवाब!"

दूसरे ने कहा, "करवा चौथ का असली हीरो तो गोविंदा जी हैं।"

बता दें कि कुछ दिनों पहले अभिनेता और उनकी पत्नी सुनीता के बीच तलाक की अफवाहें जोरों-शोरों से थीं। लेकिन, अभिनेता के वकील ललित बिंदल ने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, और लोग पुरानी बातें कर रहे हैं।

इससे पहले गोविंदा के मैनेजर शशि ने इन सब बातों को अफवाह बताया था। शशि ने कहा था, “यह पुरानी बात है जो फिर से ताजा खबर की तरह फैल रही है। कोई नई बात नहीं हुई है। मुझे लगातार कॉल आ रही हैं, लेकिन सब ठीक है। कपल के बीच लगभग सब कुछ सुलझ गया है। चिंता की कोई बात नहीं है।”

वही, सुनीता आहूजा ने भी कुछ महीनों पहले ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जहां वो अपनी डेली लाइफ का रूटीन फैंस के साथ शेयर करती हैं। सुनीता का पहला व्लॉग ही सुपरहिट साबित हुआ था, जिसमें वो अपनी कुलदेवी मां काली के दर्शन के लिए गई थीं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम