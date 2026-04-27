मनोरंजन

'क्राउन एवं कन्वर्सेशन' कार्यक्रम को लेकर अदिति गोवित्रीकर बोलीं- किसी भी भाषा के लोगों का स्वागत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 27, 2026, 12:11 PM

चंडीगढ़, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। चंडीगढ़ में आयोजित 'क्राउन एवं कन्वर्सेशन' नाम के इवेंट को लेकर मिसेज वर्ल्ड रह चुकीं अदिति गोवित्रीकर ने आईएएनएस से बातचीत की। इस दौरान अदिति ने कहा कि मार्वलस मिसेज इंडिया वर्ल्ड इस पेजेंट का चौथा सीजन है। आज हम चंडीगढ़ के सेविल लाउंज में हैं। यहां 'क्राउन एवं कन्वर्सेशन' नाम का एक इवेंट है।

उन्होंने कहा कि यह एक तरह का 'मीट-एंड-ग्रीट' है, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करना और यहां की महिलाओं को यह बताना है कि यह एक ब्यूटी पेजेंट तो है, लेकिन सही मायनों में यह बदलाव लाने वाला और सशक्त बनाने वाला है। हमने जिस सफर की योजना बनाई है, उसमें हर किसी की शुरुआत की जगह अलग होती है।

उन्होंने कहा कि जिंदगी में हर किसी के अलग-अलग पड़ाव होते हैं। तो, वहां से हम अगले लेवल पर कैसे पहुंच सकते हैं? हम इस माध्यम से उसी की ट्रेनिंग देते हैं। ब्यूटी पेजेंट के साथ ही इनर ब्यूटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और खुद की लाइफ जर्नी के बारे में भी बात करूंगी।

अदिति गोवित्रीकर ने कहा कि तीनों सीजन के क्वींस यहां आए हैं। उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और उनके अनुभव को जाना जाएगा। उनसे जाना जाएगा कि इस स्टेज पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? उनको बहुत सारी पब्लिसिटी मिल रही है, उनको प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भारत में जन्म और 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। किसी भी भाषा के लोगों का स्वागत है।

उन्होंने कहा कि जब मैंने 'बिग बॉस' में भाग लिया था, तब अमिताभ बच्चन इसके होस्ट थे। मैं सीजन 3 में थी, तब से अब तक इसमें काफी बदलाव आ चुके हैं। मैं आजकल इसमें क्या चल रहा है, उसे फॉलो नहीं कर रही हूं, इसलिए जिस चीज के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। जब मैंने 'बिग बॉस' में हिस्सा लिया था, तब मैं सेमी-फाइनलिस्ट थी। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स की।

अदिति गोवित्रीकर ने कहा कि मैंने हार्वर्ड जाकर साइकोलॉजी की पढ़ाई की। उसका सीड 'बिग बॉस' में बोया गया था। उससे पहले मैंने 'खतरों के खिलाड़ी' में भी भाग लिया था। इस शो के होस्ट अक्षय कुमार थे।

--आईएएनएस

एसडी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...