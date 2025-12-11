कार्तिक आर्यन से मिले हॉलीवुड डायरेक्टर डैरेन एरोनोफ्सकी, बोले- 'क्या आप मुझे भारत ले जाओगे?'

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। रेड सी फिल्म फेस्टिवल हर साल दुनिया भर की फिल्मों, कलाकारों और फिल्मकारों को एक साथ मंच पर लाता है। इस बार बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन भी इस इवेंट में शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात हॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक डैरेन एरोनोफ्सकी से हुई। दोनों के बीच हुई दिलचस्प और हल्की-फुल्की बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।

कार्तिक आर्यन ने इस मुलाकात का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसे देखने के बाद फैंस काफी उत्साहित हो गए।

वीडियो में कार्तिक और डैरेन चाय का मजा लेते हुए नजर आए। वीडियो में दोनों कई मजेदार बातें करते दिखे। उन्होंने वीडियो में बताया कि वे निर्देशक के साथ कुछ खास समय बिता रहे हैं और बातचीत का माहौल काफी खुशनुमा रहा।

वीडियो में डैरेन एरोनोफ्सकी ने कार्तिक की तारीफ भी की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कार्तिक को 'पुराना दोस्त' बताया और कहा, ''मैं भारत कई बार जा चुका हूं।''

उन्होंने कहा, ''मेरे पसंदीदा भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन हैं।'' यह सुनकर कार्तिक मुस्कुराने लगते हैं। डैरेन आगे हंसते हुए कहते हैं कि अमेरिका में कार्तिक के काफी फैन हैं।

इसी बातचीत के दौरान डैरेन ने कार्तिक से पूछा, ''क्या आप मुझे भारत लेकर जाओगे?'' इस पर कार्तिक ने तुरंत कहा, ''हां जरूर, मैं आपको भारत लेकर जाऊंगा।''

इसके बाद डैरेन ने यह पूछकर सबका ध्यान खींचा कि अगर वे दोनों साथ में कोई फिल्म करें, तो वह कैसी होगी। इस पर कार्तिक ने खास अंदाज में जवाब दिया, ''हमें एक गाना और डांस वाली कमर्शियल फिल्म बनानी चाहिए। इसे लोग यकीनन पसंद करेंगे।''

वीडियो के आखिर में डैरेन ने मजाक करते हुए कहा, ''मैं तो बस सड़क पर चलने वाला एक आम इंसान हूं और कार्तिक को जानना मेरे लिए सम्मान की बात है।''

कार्तिक के इस वीडियो पोस्ट पर डैरेन ने कमेंट करके लिखा, 'क्या हम यहीं अपनी साझेदारी का ऐलान कर दें?'

डैरेन एरोनोफ्सकी की बात करें तो वह अलग और गहरी सोच वाले निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में मनोवैज्ञानिक तनाव, प्रतीकात्मक सीन और गहरी भावनात्मक कहानी देखने को मिलती है। 'रिक्विम फॉर ए ड्रीम' ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके बाद 'द रेसलर', 'ब्लैक स्वान' और 'मदर' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को मजबूती दी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम