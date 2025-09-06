कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे का 'जुम्मा चुम्मा' डांस वायरल, फैंस को याद आई '90 के दशक की मस्ती'

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में जब भी मस्ती, एनर्जी और पुरानी यादों की बात होती है, तो अभिनेता कार्तिक आर्यन का नाम जरूर आता है। वह अपने मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट्स और दिल जीत लेने वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस बीच वह अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सुर्खियों में हैं, जिसमें वह एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ मिलकर 90 के दशक के सुपरहिट गाने 'जुम्मा चुम्मा दे दे' पर जबरदस्त अंदाज में थिरकते नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर वायरल हो गया। फैंस उनके इस वीडियो को जमकर पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में 90 के दशक की मस्ती को याद कर रहे हैं।

इस इंस्टाग्राम वीडियो में कार्तिक और अनन्या दोनों किसी हाई-एंड क्लब या बार के काउंटर पर चढ़कर मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। दोनों ने ब्लैक आउटफिट पहन रखे हैं, जिससे उनका लुक और भी स्टाइलिश लग रहा है। कार्तिक ने जहां शर्ट और ट्राउजर पहना है, वहीं अनन्या एक स्लीक ब्लैक ड्रेस में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं। 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने पर दोनों का एक्सप्रेशन, मूवमेंट और एनर्जी माहौल को मस्ती भरा बना रहा है। इस वीडियो के साथ कार्तिक ने एक खास कैप्शन भी लिखा है, "तू मेरी, मैं तेरा… मैं तेरा, तू मेरी..."

बता दें कि 'जुम्मा चुम्मा दे दे' 1991 की सुपरहिट फिल्म 'हम' का गाना है। यह गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डांस नंबरों में गिना जाता है। इस गाने को सुदेश भोंसले और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। वहीं इसका संगीत मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया, जबकि इसके बोल आनंद बक्शी ने लिखे। गाने को पर्दे पर अमिताभ बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माया गया था, और यह गाना रिलीज के साथ ही चार्टबस्टर बन गया था। उस दौर में यह गाना सिर्फ अपनी धुन और लिरिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि बिग बी के दमदार डांस और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए भी यादगार बन गया था।

--आईएएनएस

पीके/एएस