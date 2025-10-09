मनोरंजन

कीर्ति स्वरन की पैन-इंडियन फिल्म 'डूड' का ट्रेलर रिलीज, प्रदीप रंगनाथन ने लगाया कॉमेडी और एक्शन का तड़का

Oct 09, 2025, 05:21 PM
चेन्नई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। निर्देशक कीर्ति स्वरन की आने वाली पैन-इंडियन फिल्म 'डूड' का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज किया गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू नजर आएंगे।

फिल्म का निर्माण कर रहे प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेलर को साझा किया। उन्होंने लिखा, ''डूड में एंटरटेनमेंट लेवल काफी हाई है। इसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। फिल्म 17 अक्टूबर को तमिल और तेलुगु भाषा में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।'

ट्रेलर में सारथकुमार, प्रदीप रंगनाथन के चाचा की भूमिका में हैं। प्रदीप रंगनाथन का किरदार एक ऐसे युवा लड़के का है, जिसे उसका चाचा नकारा समझता है। दूसरी तरफ, ममिता बैजू हर हाल में प्रदीप के साथ रहती हैं और उसका हर मुश्किल में साथ देती हैं। ट्रेलर और डायलॉग्स से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो दुनिया की किसी भी चुनौती से नहीं डरता और अपने लिए गए फैसलों पर अडिग रहता है।

साथ ही ट्रेलर में कुछ कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिले। कुछ मिलाकर ट्रेलर काफी आकर्षक है। एक सीन में ममिता बैजू प्रदीप से सवाल करती हैं कि क्या वह दस लोगों से लड़ सकता है। इस पर प्रदीप का जवाब आता है कि चाहे सौ लोग ही क्यों न आएं, वह हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

निर्देशक कीर्ति स्वरन ने इस फिल्म को लेकर काफी मेहनत की है। प्रदीप रंगनाथन, जो पिछले कुछ समय में अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं, इस बार भी मुख्य भूमिका में हैं। ममिता बैजू, जो मलयालम फिल्म 'प्रेमालु' में अपने अभिनय के लिए मशहूर हैं, इस फिल्म के साथ पैन-इंडियन सिनेमा में कदम रख रही हैं।

प्रदीप रंगनाथन को अपनी पिछली फिल्म 'ड्रैगन' के लिए काफी सराहना मिली थी। अब उनकी नई फिल्म 'डूड' भी इसी सफलता की उम्मीद के साथ आ रही है। मिथ्री मूवी मेकर्स इस फिल्म को देश के कई हिस्सों में अलग-अलग भाषाओं में रिलीज करेंगे।

फिल्म में प्रदीप रंगनाथन, सारथकुमार और ममिता बैजू के अलावा रोहिणी मोल्लेटी, ह्हृधु हारून और द्रविड़ सेल्वम जैसे कई अन्य कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

फिल्म 17 अक्तूबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/डीएससी

