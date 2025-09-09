करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की प्रॉपर्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने सौतेली मां प्रिया कपूर पर वसीयत बदलने का आरोप लगाया है।

संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों (समायरा कपूर और कियान कपूर) ने इस याचिका में खुद को संजय कपूर का कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते हर संपत्ति में पांचवां हिस्सा देने की मांग की है। बता दें कि संजय कपूर अपने पीछे करीब 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं।

इस याचिका में कहा गया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया ने संजय की वसीयत में जालसाजी की है। वादी पक्ष का कहना है कि उनके पिता की वसीयत कानूनी और वैध दस्तावेज नहीं है, बल्कि जाली है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यही वजह है कि उनको वसीयत की मूल प्रति अभी तक दिखाई नहीं गई है और न ही उसकी कॉपी उन्हें दी गई है।

इस मामले में वादी पक्ष ने प्रिया कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शुरुआत में किसी वसीयत के अस्तित्व से इनकार किया और दावा किया कि संजय कपूर की सारी संपत्ति आर के फैमिली ट्रस्ट के अधीन है।

हालांकि, बाद में उन्होंने 21 मार्च 2025 का एक दस्तावेज पेश किया, जिसे उन्होंने वसीयत बताया, जिससे जालसाजी और हेरफेर का संदेह पैदा हुआ। अभी याचिका दायर हुई है। केस की सुनवाई कब होगी, अभी इसका कोई अपडेट नहीं है।

12 जून, 2025 को लंदन में संजय कपूर की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि करिश्मा अपने पूर्व पति की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए कानूनी विकल्प तलाश रही हैं।

अब यह साफ हो गया है कि करिश्मा अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। करिश्मा और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में उनका तलाक हो गया था। संजय कपूर ने तीन शादियां की थीं।

संजय कपूर की पहली शादी 1996 में नंदिता महतानी से हुई थी, लेकिन 4 साल बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दूसरी पत्नी करिश्मा से तलाक लेने के बाद संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी