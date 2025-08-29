मनोरंजन

क्रिस्टल डिसूजा ने 'हाउस हेल्प' से बनवाया 'सागर वेणी' हेयरस्टाइल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने हाल ही में वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' में अपने किरदार से काफी सराहना बटोरी थी। अभिनेत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी हाउस हेल्प से 'सागर वेणी' हेयर स्टाइल बनवाती नजर आ रही हैं। क्रिस्टिल ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "उर्मिला दीदी, जो मेरी हाउस हेल्प हैं, उन्होंने आज घर के काम छोड़कर हर चीज में मदद की।"

लुक की बात करें तो अभिनेत्री ने लाइट येलो कलर के सूट के साथ मिनिमल मेकअप किया है। वहीं, लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने सिल्वर कलर के इयररिंग पहने हैं, जो उन पर और भी प्यारे लग रहे हैं।

क्रिस्टल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2007 में टीवी सीरियल 'कहे ना कहे' में किंजल के किरदार से की थी। उन्हें घर-घर में पहचान टीवी सीरियल 'एक हजारों में मेरी बहना है' से मिली थी।

इस शो में उन्होंने जीविका वढ़ेरा की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'इस प्यार को क्या नाम दूं?', 'साथ निभाना साथिया', 'दीया और बाती हम', और 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा' जैसे टीवी शो में गेस्ट अपीरियंस के तौर पर नजर आईं थीं।

वहीं, क्रिस्टल ने डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा 7' और 'बॉक्स क्रिकेट लीग' में भी भाग लिया था। उन्होंने रूमी जाफरी द्वारा निर्देशित और सह-लिखित मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'चेहरे' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। इसमें अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि रिया चक्रवर्ती, सिद्धांत कपूर, अन्नू कपूर, एलेक्स ओ'नेल, समीर सोनी, धृतिमान चटर्जी और रघुबीर यादव ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। इसके बाद क्रिस्टल फिल्म 'ब्लास्ट' में नजर आई थीं।

अभिनेत्री हाल ही में फरहान पी. जम्मा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' में नजर आईं थी। सीरीज में क्रिस्टल के अलावा, मुनव्वर फारुकी, गुलशन ग्रोवर, साकिब अयूब, आशी सिंह, मियांग चेंग और रजा मुराद अहम किरदार में हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...