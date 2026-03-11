मनोरंजन

क्रिस्टल डिसूजा का परफेक्ट वीकेंड एस्केप, दोस्तों के साथ पूल में लगाई डुबकी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 12, 2026, 04:40 AM

मुंबई, 11 मार्च (आईएएनएस)। टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा ने हाल ही में अपने दोस्तों के साथ लोनावाला में यादगार वीकेंड इंजॉय किया। इस दौरान उन्होंने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती की।

अभिनेत्री ने बुधवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी खास झलक शेयर की। इस ट्रिप में क्रिस्टल की गर्ल गैंग के साथ अभिनेता रित्विक धनजानी भी नजर आए। वे सभी दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करते दिखे। क्रिस्टल ने लिखा, "लोनावला में वीकेंड का मजा कुछ ऐसा था, पूल में जम्प्स, बोर्ड गेम्स, मूवी नाइट्स, बहुत सारा डांस। होटल की टीम को धन्यवाद, जिन्होंने इसे परफेक्ट बनाया।"

क्रिस्टल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की ऐसी मजेदार और रिलेटेबल झलकियां शेयर करती रहती हैं, जिससे उनके फैंस को उनसे और करीब महसूस होता है। वहीं, यह वीकेंड ट्रिप अभिनेत्री के व्यस्त शेड्यूल के बीच एक ब्रेक जैसा है, जिसमें अभिनेत्री ने सभी दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और डांस किया।

क्रिस्टल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2007 में टीवी सीरियल 'कहे ना कहे' में किंजल के किरदार से की थी। उन्हें घर-घर में पहचान टीवी सीरियल 'एक हजारों में मेरी बहना है' से मिली थी। इस शो में उन्होंने जीविका वढ़ेरा की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

अभिनेत्री हाल ही में फर्स्ट कॉपी सीरीज में मुनव्वर फारुखी के साथ नजर आई थीं। इसी के साथ ही, उन्होंने फिल्म धुरंधर में गाने शरारत को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इस गाने में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने अपने शानदार डांस और स्टाइलिश अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया है।

'शरारत' में उनके डांस मूव्स को न सिर्फ पसंद किया जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह गाना जमकर वायरल हुआ था। इस गाने में उनके साथ 'बिग बॉस 17' फेम आयशा खान भी नजर आईं और दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा।

--आईएएनएस

एनएस/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...