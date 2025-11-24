कर्नाटक के नेताओं ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया

बेंगलुरु, 24 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य के अन्य प्रमुख नेताओं ने भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा, "वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से अत्यंत दुखी हूं। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रिय आइकनों में से एक के रूप में, उनके अविस्मरणीय अभिनय, मानवीय व्यक्तित्व और फिल्म संस्कृति में दशकों के योगदान ने पीढ़ियों पर अमिट छाप छोड़ी है।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, सहयोगियों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी विरासत यूं ही प्रेरणा देती रहे।"

उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा, "दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। उनकी व्यक्तित्व की गरिमा, गर्मजोशी और अविस्मरणीय अभिनय ने भारतीय सिनेमा का एक युग परिभाषित किया। 'शोले' की जादुई प्रस्तुति से लेकर अनेक कालजयी भूमिकाओं तक, उनका योगदान सदैव अमर रहेगा।"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "धर्मेंद्र जी का सिनेमा में योगदान बेमिसाल था। उनका विनम्र व्यक्तित्व और प्रभावशाली उपस्थिति ने पीढ़ियों के दिलों को छुआ। इस कठिन समय में उनकी परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम् शांति।"

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, "धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनकी गरिमा, शक्ति और शानदार कला ने भारतीय सिनेमा की कहानी को आकार दिया। उनका योगदान हर आने वाली पीढ़ी में याद किया जाएगा।"

--आईएएनएस

