करण सिंह ग्रोवर ने गाया एल्विस प्रेस्ली का रोमांटिक गाना, बिपाशा ने गले लगाकर जताया प्यार

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री बिपाशा बसु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर अपनी शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक पलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में बिपाशा ने अपने माता-पिता की सालगिरह के जश्न के खूबसूरत पल साझा किए, इनमें उनके पति करण अपनी खास परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं।

बिपाशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने माता-पिता की सालगिरह समारोह से जुड़ी कई वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कीं। एक वीडियो में करण ने मशहूर अमेरिकी रॉकस्टार एल्विस प्रेस्ली का मशहूर रोमांटिक सांग 'कान्ट हेल्प फॉलिंग इन लव' गाया। उनकी इस परफॉर्मेंस को बिपाशा खूब एन्जॉय कर रही है। वीडियो में वह करण को गले लगाकर अपना प्यार जताती हुई भी दिखाई दे रही है।

इस वीडियो के कैप्शन में बिपाशा ने लिखा, ''मां और पापा का जश्न मना रहे हैं।''

इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, ''ऐसा प्यार जिसने हमें सबसे अच्छी जिंदगी दी। धन्यवाद, मां और पापा।''

बिपाशा और करण की प्रेम कहानी फिल्म 'अलोन' की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। साल 2015 में दोनों की मुलाकात हुई और जल्द ही उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद 30 अप्रैल 2016 को दोनों ने शादी कर ली। अगस्त 2022 में उन्होंने बेटी देवी बसु सिंह ग्रोवर का स्वागत किया।

हाल ही में बिपाशा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उनकी बेटी और करण दोनों ब्लू कलर के आउटफिट में नजर आए थे। वीडियो में दोनों आईने के सामने खड़े होकर डांस करते हुए दिखे। इस दौरान बिपाशा उनके इन पलों को रिकॉर्ड करती दिखीं। एक्ट्रेस करण से कहती हैं, "बेटी की ड्रेस पकड़ो और डांस करो... अब यही आपकी दुनिया है, मिस्टर माचो।"

इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'गर्ल डैड।' यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा गया।

