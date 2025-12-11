करण राजदान फिर बनाएंगे 'रजनी' शो, एक्स-वाइफ प्रिया तेंदुलकर संग सेट के पलों को किया याद

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी का इतिहास हमें कई ऐसे शो देता है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि समाज में बदलाव की प्रेरणा भी देते हैं। 1980 के दशक का सुपरहिट शो 'रजनी' उनमें से एक था। यह शो उस समय के दर्शकों के लिए एक मिसाल बन गया था, क्योंकि इसमें आम आदमी की समस्याओं और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामने लाया गया था।

इसमें प्रिया तेंदुलकर ने एक निडर गृहिणी 'रजनी' का किरदार निभाया, जो रोजमर्रा की परेशानियों का डटकर सामना करती है। दशकों बाद, डायरेक्टर करण राजदान ने इस शो को फिर से बनाने की बात कही है।

करण राजदान ने अपनी एक्स-वाइफ और मशहूर अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर के बारे में आईएएनएस से बात की और कहा, ''मैंने थिएटर में कई सालों की ट्रेनिंग ली, लेकिन प्रिया को कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। उन्होंने सबकुछ अपने अनुभव से सीखा। वह पिता, महान लेखक विजय तेंदुलकर के नाटकों में भी काम करती थी। उनका टैलेंट नेचुरल था।''

उन्होंने कहा, ''आज के समय में, जब हर तरफ टीवी, वेब और सोशल मीडिया के अनगिनत प्लेटफॉर्म हैं, लोगों तक संदेश और जागरूकता पहुंचाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में 'रजनी' जैसे शो को फिर से बनाना चुनौती भरा है, लेकिन यह बेहद जरूरी भी है।''

करण ने बताया कि उनके और प्रिया के बीच क्रिएटिव और भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, ''शादी के समय प्रिया को मेरे साथ एक खास कनेक्शन महसूस होता था, क्योंकि मैं 'रजनी' की कहानी लिखता था। प्रिया अक्सर कहती थीं कि उन्हें मुझमें अपने पिता की झलक दिखती है, और यह मेरे लिए बड़ी बात थी। सेट पर वह हमेशा मुझे रोल लिखने के लिए कहती थीं। उन्हें डायलॉग बोलने में असली खुशी मिलती थी।''

प्रिया तेंदुलकर ने टीवी के अलावा, मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया और थिएटर में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। वह महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए भी मुखर रही।

'रजनी' के हर एपिसोड में आम जनता की किसी न किसी समस्या को उठाया जाता था। यही वजह है कि उस दौर में यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का एक जरिया भी बन गया।

