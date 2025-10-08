मनोरंजन

करण जौहर ने फिल्मी सफर को किया याद, प्रशंसकों को कहा 'शुक्रिया'

Oct 08, 2025

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर निर्देशक-निर्माता करण जौहर को इंडस्ट्री में कई साल पूरे हो गए हैं। निर्देशक ने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्मों का एक खास मोंटाज वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके करियर की झलक दिखाई दी। करण ने कैप्शन में लिखा, "सालों से हम प्यार, दोस्ती, परिवार और भावनाओं की कहानियां बनाते आ रहे हैं। हमारी इस फिल्मी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे-दिल से शुक्रिया।"

करण ने 1989 में टीवी सीरियल 'इंद्रधनुष' से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद 1995 में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। 1998 में उन्होंने फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से निर्देशक के तौर पर डेब्यू किया था। फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाई की थी।

फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद 2001 में ‘कभी खुशी कभी गम’ ने भी दर्शकों का दिल जीता, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख, काजोल, करीना कपूर और ऋतिक रोशन जैसे सितारे थे।

2003 में बतौर निर्माता ‘कल हो न हो’ से शुरुआत करने वाले करण की यह फिल्म भी सुपरहिट रही। हालांकि, 2005 में उनकी प्रोड्यूस्ड फिल्म ‘काल’ फ्लॉप रही। 2006 में ‘कभी अलविदा न कहना’ और 2008 में ‘दोस्ताना’ ने फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। 2009 से 2018 तक करण ने ‘वेक अप सिड’, ‘ये जवानी है दीवानी’, ‘राजी’, ‘सिंबा’ जैसी हिट फिल्में दीं, लेकिन ‘कुर्बान’, ‘शानदार’, ‘बार बार देखो’ जैसी फिल्में निराशाजनक रहीं।

ओटीटी के दौर में भी करण ने कोशिश की, लेकिन ‘शेरशाह’ (2021) को छोड़कर ‘गहराइयां’, ‘लाइगर’, ‘ड्राइव’ जैसी फिल्में दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाईं। सिनेमाघरों में ‘केसरी’, ‘गुड न्यूज’, ‘सूर्यवंशी’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ ने जरूर सफलता पाई। करण ने कई नए चेहरों को भी लॉन्च किया और इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई।

