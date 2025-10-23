मनोरंजन

करण जौहर ने बताया जान्हवी के फैमिली मेंबर के साथ था रिलेशनशिप, सुनकर एक्ट्रेस रह गई दंग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 23, 2025, 05:49 AM

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। नए चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के लेटेस्ट एपिसोड में फिल्म निर्माता/निर्देशक करण जौहर और अभिनेत्री जान्हवी कपूर मेहमान बनकर पहुंचे। 

यहां करण जौहर ने अभिनेत्री जान्हवी कपूर को यह कहकर चौंका दिया कि उनके परिवार के एक सदस्य के साथ उनका रिश्ता रहा है।

हालांकि, करण जौहर ने जल्द ही यह साफ किया कि उन्होंने यह बात मजाक में जान्हवी की प्रतिक्रिया जानने के लिए कही थी।

इस एपिसोड के दौरान 'सच या झूठ' नाम का गेम खेलते हुए जान्हवी कपूर ने करण जौहर को चुनौती दी, "हमें अपने बारे में एक शर्मनाक सच बताओ और एक झूठ गढ़ो और हम अनुमान लगाएंगे कि कौन सा सच है।"

करण ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, "मैंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी, और मैं आपके परिवार के एक सदस्य के साथ रिलेशनशिप में रहा हूं।" यह सुनते ही जान्हवी कपूर बहुत हैरान हुईं, और ट्विंकल और काजोल जोर से हंसने लगीं।

इसके तुरंत बाद करण जौहर ने कहा कि पहले वाली बात सच है और दूसरी झूठ। उन्होंने कहा, "मैं उस पार्टी में देर से पहुंचा था और मैं आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा हूं। हालांकि यह विचार मेरे मन में कई बार आया है।"

फिर काजोल और ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर से अक्षय, अजय और पहाड़िया ब्रदर्स को उनकी खूबसूरती के हिसाब से रेट करने को कहा।

इस पर जान्हवी कपूर ने मजाक में शिखर पहाड़िया की तारीफ करते हुए कहा, "क्या मैं बस इतना कह सकती हूं कि शिखर घोड़े पर बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे याद है जब शिखर पोलो खेल रहे थे और रणवीर मेरे साथ खड़े थे और उन्होंने कहा, 'वह घोड़े पर बहुत अच्छे लगते हैं,' और मैंने कहा, 'हां।"

इस पर करण जौहर हंसने लगे और बोले, "खूबसूरती के हिसाब से अक्षय पहले, अजय दूसरे, और पहाड़िया ब्रदर्स को तीसरे नंबर पर रखूंगा। वे मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि वे मेरे पड़ोसी हैं, वे मेरे अपार्टमेंट के नीचे की मंजिल पर रहते हैं।"

बता दें कि 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को ट्विंकल खन्ना और काजोल होस्ट कर रही हैं। यह शो हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी

