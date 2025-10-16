करीना पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से की खास अपील

पटना, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी लोकगीतों के माध्यम से सिंगिंग इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली सिंगर करीना पांडे अपनी सुरीली आवाज और धार्मिक गीतों के लिए जानी जाती है।

उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी लालू-राबड़ी परिवार को पारंपरिक गीत सुनाकर मिली थी। अब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव और पवन सिंह और ज्योति सिंह विवाद पर खुलकर बात की है।

करीना पांडे ने आईएएनएस से खास बातचीत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों पर जनता से खास अपील की है कि लोग सोच समझकर पार्टी का चुनाव करें। उन्होंने कहा, "मैं चुनाव में लोगों से अपील करूंगी कि बिहार की जनता चुनाव में सोच समझकर अपना निर्णय और अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए चुनाव में मतदान करें।" चुनाव प्रचार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी पार्टी से उनका खास लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना या करीबी होगा तो वे उनके लिए चुनाव में प्रचार जरूर करेंगी। बता दें कि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो जनता को ध्यान खींचने के लिए मैदान में भोजपुरी सिंगर और स्टार्स को उतारा जाता है।

पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर सिंगर ने कहा कि किसी को भी पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले पर राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये उन दोनों का निजी मामला है और कोर्ट में है, ऐसे में कोर्ट ही फैसला करेगी।

इस बात को सभी जानते हैं कि करीना पांडे अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर हैं। ऐसे में उन्होंने अपना लेटेस्ट छठ गीत 'आहे आदितमल' सुनाया और उनकी बहन सोविता पांडे ने भी उनका साथ दिया। बता दें कि 'आहे आदितमल' 5 दिन पहले ही रिलीज हुआ है और गीत पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस गीत के लिरिक्स रोहित पाठक ने लिखे हैं और गाने को खूब पसंद किया जा रहा है।

एक यूजर ने गीत की तारीफ कर लिखा, "आपकी आवाज में छठ का पवित्र एहसास और भी गहरा हो गया, बहुत शानदार गीत।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "पूरा दिन सुनने के बाद भी मन नहीं भरता है, ये कोई त्योहार गीत ही नहीं बल्कि एक इमोशन है।"

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी