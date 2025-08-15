करीना कपूर से लेकर अक्षय कुमार तक, सितारों ने सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ दिया खास संदेश

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर देशवासी ऊर्जा से भरा हुआ है। वहीं, इसकी लहर बॉलीवुड के गलियारों में देखने को मिल रही है। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने प्रशंसकों को खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।

अभिनेत्री करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में तिरंगे की एक तस्वीर पोस्ट की और उसके कैप्शन में लिखा, "हमारे देश और उसकी शानदार भावना को सलाम। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

इसके बाद अक्षय कुमार ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बीच में वर्कर्स के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं, उन लोगों के पीछे तिरंगा झंडा शान से लहराता दिख रहा है। उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "आजादी का एहसास और भी अच्छा लगता है जब हम अपने आसपास की जमीन का ध्यान रखते हैं। बीच पर वॉलीबॉल खेल रहा था, तभी कुछ असली हीरो मिले—जो हमारे बीच को साफ रख रहे थे… मुस्कान से भरे, दिल से जुड़े हुए लोग।"

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में तिरंगा झंडा लहराता नजर आ रहा है, और उसमें जय हिंद लिखा हुआ है। अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "विश्व भर में रह रहे सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई! प्रभु से प्रार्थना है कि हमारा देश हर दिशा में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। जय हिन्द!"

अभिनेता सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह कभी तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं, तो कभी सेना के जवानों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारी सेना जैसी कोई ताकत नहीं, भारतवासी होने पर मुझे गर्व है। मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमें आजादी से जीने देते हैं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।"

गायक गुरु रंधावा ने इंस्टाग्राम पर एक बूमरैंग पोस्ट किया है, जिसमें वह तिरंगा झंडा पकड़ते नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मेरा प्यार, मेरी जान, मेरा गर्व—मेरा भारत। दुनिया भर के सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है।"

अभिनेता वरुण धवन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर-2' के पहले पोस्टर की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें सनी देओल सैन्य वर्दी में देशभक्ति और जोश से भरे दिखे। वहीं, आसपास चिंगारी उड़ती दिख रही है। वरुण ने इसे कैप्शन दिया, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

रकुल प्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर पोस्ट कर लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।"

अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह देशवासियों को शानदार तरीके से शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसमें लिखा, "आजादी तोहफे में नहीं आई, इसकी कीमत है चुकाई। किसी ने कलम से बताई, तो किसी ने खून से सजाई। किसी ने जेल में जिंदगी बिताई, किसी ने भूखे पेट निभाई। किसी ने फांसी चूम के अपनाई, तो किसी की कुर्बानी इतिहास में न आई। आजादी के हर सेनानी, हर क्रांतिकारी, हर देशभक्त को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ऐ भारत, तेरे जैसा कोई नहीं।"

--आईएएनएस

एनएस/केआर