करीना कपूर खान की 'द बकिंघम मर्डर्स' फिल्मफेयर अवार्ड में पांच कैटेगरी में हुई नॉमिनेट, एक्ट्रेस ने जताई खुशी

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की 'डार्लिंग बेबो' यानी करीना कपूर खान और उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक्ट्रेस की क्राइम थ्र‍िलर फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' को एक नहीं बल्कि पांच कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है।

करीना कपूर ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है और पूरी टीम को बधाई भी दी है। करीना कपूर ने इंस्टा स्टोरी पर फैंस को खुश कर देने वाली खबर शेयर की है। एक्ट्रेस के पोस्ट के मुताबिक, साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' को फिल्मफेयर अवॉर्ड 2025 में पांच कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है।

एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म को बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस क्रिटिक्स (करीना कपूर खान), बेस्ट सिनेमेटोग्राफी (एम्मा डालेस्मन), बेस्ट साउंड डिजाइन (मंदर कुलकर्णी), और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर (केतन सोद्धा एंड नाइट सॉन्ग स्टूडियो) में नॉमिनेट किया गया है। एक्ट्रेस ने पोस्ट के जरिए पूरी टीम को बधाई दी है और लिखा- "अमेजिंग टीम।"

करीना कपूर खान की क्राइम थ्र‍िलर 'द बकिंघम मर्डर्स' 13 सितंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का फैसला लिया। फिल्म में करीना की एक्टिंग को खूब सराहा गया। फिल्म में करीना के अलावा रणबीर बरार, रुक्कू नाहर, प्रभालीन संधू, एश टंडन समेत कई स्टार्स हैं।

खास बात ये है कि करीना ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है और फिल्म को हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना ने तीन दिन पहले ही मेघना गुलज़ार के डायरेक्शन में बन रही 'क्राइम-ड्रामा फिल्म दायरा' की शूटिंग शुरू कर दी है। एक्ट्रेस इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और उन्होंने भारतीय कवि और लिरिक्स राइटर गुलजार साहब से भी मुलाकात की। इसके अलावा, एक्ट्रेस 'वीरे दी वेडिंग 2' में भी नजर आ सकती हैं। फिल्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिल्म के सीक्वेल को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस