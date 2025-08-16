Karan Tacker Independence Day Post: 'खाकी' ने मुझे पुलिस के काम की गहराई और मानवीय पहलू दिखाए: करण टैकर

मुंबई: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अभिनेता करण टैकर ने भारतीय पुलिस फोर्स की मेहनत और समर्पण की सराहना की। अभिनेता ने बताया कि उनकी वेब सीरीज 'खाकी: द बिहार चैप्टर' की शूटिंग के दौरान उन्हें पुलिस वालों की मेहनत, अनुशासन और इंसानियत को करीब से समझने का मौका मिला था।

अभिनेता ने बताया कि सीरीज की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात पुलिस अफसर अमित लोढ़ा से हुई, जिनकी जिंदगी पर ये सीरीज बनी है।

करण ने कहा, "सीरीज में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाना मेरे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि यह एक अनुभव था। इस शूटिंग के दौरान मुझे इस पेशे की चुनौतियों और जिम्मेदारियों को समझने का मौका मिला—कानून को लागू करना और लोगों को मुश्किल वक्त में सुरक्षित रखना आसान नहीं होता।"

इसी बीच अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "हर स्वतंत्रता दिवस पर हम उन लोगों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। लेकिन यह दिन उन लोगों को भी सम्मान देने का है, जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आजादी की रक्षा करते हैं। 'खाकी' में पुलिसवाले की भूमिका निभाते हुए मैंने उनके साहस, अनुशासन और मानवता को करीब से देखा। जब कभी भी कोई आपदा, मुसीबत या अफरातफरी होती है, ये पुलिसवाले हमारे लिए डटे रहते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकें।"

करण ने पोस्ट के जरिए, ऐसे पुलिसकर्मियों को सलाम किया जो हर दिन हमारी जिंदगी की रक्षा करते हैं।

अभिनेता के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही वेब सीरीज 'भय' में नजर आएंगे, जो दिसंबर में रिलीज होगी। यह सीरीज भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के जीवन और जिंदगी पर आधारित है। अभिनेता 'भय' में गौरव तिवारी की भूमिका निभाते नजर आएंगे और उनकी कहानी दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। सीरीज में करण के साथ कल्कि कोचलिन, दानिश सूद और सलोनी बत्रा भी अहम किरदार में दिखेंगी।