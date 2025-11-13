मनोरंजन

Homebound LA Screening : लॉस एंजिल्स में हुई 'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग, करण जौहर बोले-विश्वभर में जारी है फिल्म की यात्रा

एलए स्क्रीनिंग में नेटफ्लिक्स की उपस्थिति पर करण जौहर का धन्यवाद
Nov 13, 2025, 03:31 PM
मुंबई: फिल्म 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। हाल ही में इसकी स्क्रीनिंग लॉस एजिंल्स में हुई, जिसमें नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर ने शिरकत की। शुक्रवार को करण जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए उनका आभार व्यक्त किया।

करण ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके साथ उन्होंने लिखा कि 'होमबाउंड' की यात्रा अब विश्वभर में जारी है और इस बार लॉस एंजिल्स में इसकी स्क्रीनिंग हुई, जिसमें नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर, फिल्म की टीम और कलाकार मौजूद थे। आज मैं बहुत खुशी और दिल से आभारी हूं कि बेला जी (नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर) हमारी फिल्म के लिए वहां पर आ सकीं।

नीरज घेवान द्वारा निर्देशित फिल्म 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के संघर्ष पर आधारित फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई । फिल्म में जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवानी मुख्य भूमिका में हैं।

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म ने दोस्ती की मिठास के साथ-साथ समाज की कड़वी सच्चाइयों को भी उजागर किया है।

फिल्म की कहानी तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें शोएब (ईशान) और चंदन (विशाल) दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, जो मुस्लिम और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, लेकिन इस बीच गरीबी और जातिवाद की वजह से उन्हें कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जान्हवी कपूर का किरदार इस जर्नी में भावनात्मक है।

दमदार कहानी के कारण फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड के लिए भी भेजा है। वहीं, कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में धूम मचा चुकी है, जहां इसे खूब वाहवाही मिली थी और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी चमक बरकरार रही।

इस फिल्म में विशाल ने चंदन कुमार और ईशान ने मोहम्मद शोएब अली की भूमिका निभाई है। वहीं जाह्नवी फिल्म में सुधा भारती का किरदार निभा रही हैं। करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षिका परमार ने भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है।

--आईएएनएस

 

 

