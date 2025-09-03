क्राइम ड्रामा लेकर आए अनुराग कश्यप, 'निशानची' का ट्रेलर रिलीज

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप की अपकमिंग फिल्म 'निशानची' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसमें भावनाओं और ड्रामा का पूरा तड़का है।

इसके ट्रेलर को शेयर करते हुए मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''अब तक तो बस झलक देखे थे, अब टाइम है फुल बवाल ट्रेलर देखने का। निशानची 19 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में होगी रिलीज।''

'निशानची' के ट्रेलर में भरपूर मसाला, इमोशन्स, ड्रामा और ढेर सारा स्वैग है। इसका ट्रेलर आपको उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर की गलियों की चहल-पहल से होते हुए फिल्म की कहानी तक ले जाता है।

इसमें दो जुड़वां भाई हैं, बबलू और डबलू। एक गुंडा है तो दूसरा शरीफ। बबलू रंगीली रिंकू से प्यार करता है और तीनों मिलकर अपना खुद का गैंग शुरू करने के चक्कर में हैं। तभी कहानी में मां, चाचा के रूप में नया ट्विस्ट आता है। ट्रेलर की खासियत इसके देसी अंदाज में बोले गए डायलॉग हैं। इसे देखने के बाद अनुराग कश्यप की फिल्मों की याद आ जाएगी।

इससे पहले अनुराग कश्यप ने एक पोस्टर शेयर किया था। इसमें बताया गया था कि फिल्म का ट्रेलर बुधवार को आएगा। इसके पोस्टर में बबलू, डबलू और रिंकी फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर भागते दिखाई दे रहे थे।

'निशानची' को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है। ऐश्वर्य ठाकरे इसके जरिए एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें वह एक दमदार डबल रोल में दिखेंगे। उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी हैं।

अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था, "हमने 2016 में 'निशानची' लिखी थी। तब से, मैं इस फिल्म को उस तरह बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसा इसे बनाना चाहिए। मैं एक ऐसे स्टूडियो की तलाश में था, जो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करे। अमेजन एमजीएम को यह पसंद आई, उन्होंने इसमें विश्वास किया और हमारे पीछे दीवार बनकर खड़े रहे। 'निशानची' एक ऐसी कहानी है, जो मानवीय भावनाओं, प्रेम, वासना, शक्ति, अपराध और सजा, विश्वासघात, मुक्ति और इन सबके परिणामों से भरी है।"

