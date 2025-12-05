कार छोड़ ऑटो में सवार हुईं दीप्ति नवल, बताया कहां जा रहीं

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल जितना अपनी एक्टिंग की वजह से पसंद की जाती हैं, उतना ही अपनी सादगी की वजह से भी। सोशल मीडिया पर किए लेटेस्ट पोस्ट में भी उनकी मजेदार झलक देखने को मिली।

इंस्टाग्राम हैंडल पर सेल्फी पोस्ट करते हुए दीप्ति ने बताया कि वह मुंबई की ऑटो रिक्शा में बैठी हैं, जिसका रंग पीला और काला है। फोटो के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जेवियर मैरियट होटल लंच के लिए जा रही हैं। उन्होंने लिखा, “न कोई कार, न कोई ड्राइवर, ऑटो में बैठकर लंच के लिए मैरियट जा रहे हैं!”

पोस्ट की गई तस्वीर में दीप्ति नवल चश्मा लगाए और स्कार्फ लपेटी बेहद स्टाइलिश नजर आईं।

उनकी पोस्ट पर प्रशंसकों ने जमकर लाइक और कमेंट किए। कई लोगों ने उनकी सादगी की तारीफ की तो कईयों ने उन्हें जमीन से जुड़ा स्टार बताया।

एक फैन ने लिखा, "यह भी अलग ही एहसास होगा मैम।" दूसरे ने लिखा, "आज के स्टार्स प्राइवेट जेट और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, वहीं दीप्ति जी बिना किसी दिखावे के आम आदमी की तरह ऑटो का मजा ले रही हैं।" तीसरे ने लिखा, " मैम आपके अभिनय करियर की तरह आपकी जिंदगी भी खूबसूरत है।"

फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री के नाम कई क्लासिक फिल्में रहीं। ‘चश्मे बद्दूर’, ‘साथ-साथ’, ‘किसी से न कहना’, ‘कथा’, ‘रंग बिरंगी’ और ‘फासले’ जैसी फिल्में कीं। वह ‘टेल मी ओ खुदा’, ‘लिसिन अमाया’, ‘साथ साथ’, ‘कामयाब’ जैसी फिल्मों से लेकर ‘पवन एंड पूजा’ वेब सीरीज तक में अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित कर चुकी हैं।

वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी जिंदगी और काम से जुड़े पोस्ट कर प्रशंसकों के साथ जुड़ी रहती हैं। उन्हें सामान्य जीवन जीना पसंद है। वह अक्सर अकेले घूमतीं, लोकल ट्रेन या ऑटो से सफर करतीं और प्रकृति के बीच समय बिताती दिखती हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एएस