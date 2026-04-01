Kapil Sharma Biography : जिस मंच ने ठुकराया, उसी पर दोबारा लौटकर कपिल शर्मा ने रच दिया इतिहास

मुंबई: कहते हैं कि असफलता ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, और इस बात को सच कर दिखाया है कपिल शर्मा ने। आज वह देश के सबसे बड़े कमीडियन माने जाते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस शो ने उन्हें स्टार बनाया, उसी के पहले ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। यह छोटी सी असफलता ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और उन्होंने मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी।

2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे कपिल शर्मा एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता पंजाब पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल थे और मां एक गृहिणी हैं। बचपन में कपिल का जीवन सामान्य था, लेकिन साल 1997 में उनके पिता को कैंसर हो गया और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद 2004 में पिता के निधन ने पूरे परिवार को हिला दिया। इस मुश्किल समय में कपिल ने हार नहीं मानी और छोटी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने कभी पीसीओ में काम किया तो कभी कपड़ा मिल में नौकरी की और जगरातों में भजन गाकर भी पैसे कमाए।

कपिल का सपना कॉमेडियन बनने का नहीं बल्कि सिंगर बनने का था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाना शुरू किया और फिर मशहूर शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' के लिए ऑडिशन दिया। अमृतसर में हुए पहले ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यह उनके लिए बड़ा झटका था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों के कहने पर वह दिल्ली गए और एक बार फिर ऑडिशन दिया। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और 2007 में वह इस शो के विजेता बन गए। उन्हें 10 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली जिससे उन्होंने अपनी बहन की शादी कराई।

इस जीत के बाद कपिल के करियर ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस' के कई सीजन जीते और धीरे-धीरे टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद साल 2013 में उनका शो 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' शुरू हुआ, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। यह शो इतना लोकप्रिय हुआ कि कपिल घर-घर में पहचाने जाने लगे और उन्हें 'कॉमेडी किंग' कहा जाने लगा।

इसके बाद उन्होंने 'द कपिल शर्मा शो' के जरिए अपनी सफलता को और आगे बढ़ाया। इस शो में देश-विदेश के बड़े सितारे आए, जिनका दिल कपिल ने अपने मजेदार बातों से जीता। उनके काम के लिए उन्हें कई बड़े अवॉर्ड्स भी मिले, जिनमें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवॉर्ड्स शामिल हैं।

कपिल ने फिल्मों में भी काम किया। साल 2015 में उन्होंने 'किस किसको प्यार करुं' से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वह 'ज्विगाटो' जैसी फिल्मों में भी नजर आए, जहां उनके अभिनय की सराहना हुई।

हालांकि, उनके जीवन में मुश्किल दौर भी आया। एक समय ऐसा भी था जब वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे और काम से ब्रेक लेना पड़ा लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और एक बार फिर मजबूत वापसी की।

--आईएएनएस