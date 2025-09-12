मनोरंजन

Kapil Sharma Show Controversy : कपिल शर्मा शो पर एमएनएस की नाराजगी, मुंबई को 'बॉम्बे' कहने पर दी चेतावनी

एमएनएस ने कपिल शर्मा शो में ‘बॉम्बे’ कहे जाने पर जताई आपत्ति
Sep 12, 2025, 02:53 AM
मुंबई: देश के सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस 'बॉम्बे बनाम मुंबई' की है। शो में बॉलीवुड सेलेब्स और मेहमानों द्वारा 'मुंबई' को 'बॉम्बे' कहे जाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने कड़ी आपत्ति जताई है।

एमएनएस नेता अमेय खोपकर ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कपिल शर्मा को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है कि वह अपने शो में अब 'बॉम्बे' शब्द का इस्तेमाल बंद करें।

दरअसल, मामला तब गरमाया जब कपिल के शो के एक एपिसोड की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस एपिसोड में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपने भाई साकिब सलीम और शिल्पा-शमिता शेट्टी के साथ नजर आईं। बातों-बातों में हुमा ने जब अपने मुंबई आने की कहानी सुनाते हुए शहर को 'बॉम्बे' कहा, तो एमएनएस को यह बात नागवार गुजरी।

अमेय खोपकर ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस क्लिप को पोस्ट करते हुए लिखा, ''मुंबई का नाम बदले हुए 30 साल हो चुके हैं, फिर भी फिल्मी सितारे, एंकर और यहां तक कि सांसद भी अब तक बॉम्बे बोलते हैं, जो मंजूर नहीं किया जा सकता।''

खोपकर ने आगे अपने पोस्ट में याद दिलाया कि 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार ने बॉम्बे का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर मुंबई कर दिया था।

उन्होंने कहा, "मुंबई केवल एक नाम नहीं है, बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और गर्व से जुड़ा हुआ है। चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों के नाम भी बदले गए और वहां के लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं, तो फिर मुंबई को बार-बार 'बॉम्बे' क्यों कहा जा रहा है?"

अमेय खोपकर ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर कहा कि वो कपिल शर्मा और उनकी टीम से अपील भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि वे इस गलती को न दोहराएं।

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे कपिल के इस शो में अर्चना पूरन सिंह, सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक शामिल हैं।

 

