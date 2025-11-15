मनोरंजन

Kapil Sharma Film : 'किस किस को प्यार करूं-2' का नया गाना 'फुर्र' रिलीज, कपिल के साथ हनी सिंह का धमाल

‘फुर्र’ गाने में कपिल–हनी सिंह की जोड़ी छाई, फैंस ने की जमकर तारीफ
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 15, 2025, 02:48 AM
'किस किस को प्यार करूं-2' का नया गाना 'फुर्र' रिलीज, कपिल के साथ हनी सिंह का धमाल

मुंबई: अभिनेता और कमीडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं-2' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। शुक्रवार को मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'फुर्र' रिलीज कर दिया है।

गाने की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कपिल, फिल्म की अभिनेत्रियों के साथ-साथ मशहूर रैपर हनी सिंह भी नजर आ रहे हैं। दोनों की जोड़ी गाने में चार चांद लगा रही है।

वहीं, अभिनेत्रियों की अदा गाने को और भी खास बना रही है। सोशल मीडिया पर प्रशंसक गाने की तारीफ करते हुए तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

कपिल शर्मा ने गाने को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "हमारे साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाएं। गाना 'फुर्र' रिलीज हो चुका है।"

गाने को हनी सिंह और जोश बरार ने अपनी आवाज दी है। दोनों की जोड़ी ने गाने को जबरदस्त एनर्जी से भर दिया है। वहीं, इसके बोल राज बरार ने लिखे हैं, जो पार्टी मूड को और भी अच्छी तरह से पेश कर रहा है। वहीं, इसका संगीत हनी सिंह ने ही तैयार किया है। कुल मिलाकर गाना एक पार्टी पावर पैक लग रहा है।

फैंस को गाना काफी पसंद आ रहा है, और अब वे फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म 'किस किस को प्यार करूं-2' में अभिनेता नई कलाकारों और अभिनेत्रियों के साथ उलझन भरी जिंदगी में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे। हंसी से भरपूर कॉमेडी फिल्म का निर्देशन और लेखन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। फिल्म में कपिल शर्मा के साथ हीरा वारिना, पारुल गुलाटी, आयशा खान और त्रिशा चौधरी नजर आएंगी। कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए मनजोत सिद्दू भी अहम किरदार में दिखेंगे।

फिल्म का निर्माण रतन जैन, गणेश जैन, अब्बास-मस्तान और वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं। यह फिल्म साल 2015 की 'किस किस को प्यार करूं' का सीक्वल है। इस फिल्म से ही कपिल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

--आईएएनएस

 

 

