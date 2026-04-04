'कप्तान' में अपराधी के किरदार में दिखेंगे सिद्धार्थ निगम, रोल के लिए की स्पेशल एक्टिंग वर्कशॉप

मुंबई, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। अभिनेता सिद्धार्थ निगम इन दिनों एक्शन-क्राइम ड्रामा वेब सीरीज 'कप्तान' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सीरीज में उन्होंने एक कबीर नाम के आक्रामक, भावुक और दृढ़ निश्चयी अपराधी का किरदार निभाया है।

सिद्धार्थ निगम ने हाल ही में आईएएनएस के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म कबीर का रोल मिलने के बाद उन्होंने इमोशनल लेयर्स को बेहतर समझने के लिए एक्टिंग वर्कशॉप की थी। उन्होंने बताया, "इस किरदार में बहुत गहराई और अंदरूनी संघर्ष हैं। वर्कशॉप ने मुझे हर सीन को नई नजर से देखने में मदद की। यह मेरे करियर का अहम पड़ाव था।

सिद्धार्थ ने आगे अपने किरदार को रोमांचक बताया। उन्होंने कहा, "मेरा रोल चैलेंजिंग नहीं, बल्कि बहुत रोमांचक है। हर एक्टर लेयर्ड रोल चाहता है जिसमें एक्शन, इमोशन और हल्का ह्यूमर भी हो। इस स्क्रिप्ट में ये सारे एलिमेंट पहले से थे, इसलिए मुझे सब एक्सप्लोर करने का पूरा मौका मिला।"

उन्होंने शूटिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। अभिनेता ने कहा, "शूटिंग के दौरान हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती थी मौसम। हम हर दिन तेज गर्मी में शूटिंग कर रहे थे और उसमें भरपूर एक्शन सीन भी थे। एक बार अंजुम शर्मा के साथ फाइट सीन के दौरान हम यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि किसे ज्यादा पसीना आ रहा है। इतना इंटेंस था सब कुछ, लेकिन इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करने से सब मजेदार लगने लगा।"

आईएएनएस ने सवाल पूछा, "आजकल ओटीटी पर क्राइम थ्रिलर्स की बाढ़ आ गई है। ‘कप्तान’ को क्या अलग बनाता है? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, "मुझे नहीं पता कि यह कितना अलग है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत एंटरटेनिंग है। कहानी मजबूत है और हमारे डायरेक्टर इस जॉनर को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे बड़ी बात हम सबने शूटिंग में बहुत मजा लिया और वो एनर्जी स्क्रीन पर साफ दिखती है।"

सिद्धार्थ ने आगे कहा कि एक्टर का काम अपने सीन अच्छे से करना होता है। बाकी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होतीं। आज के समय में एक भी दमदार सीन दर्शकों के जेहन में लंबे समय तक रह सकता है या वायरल हो सकता है। संख्या मायने नहीं रखती, असर मायने रखता है।

सिद्धार्थ ने टीम की तारीफ करते हुए कहा, "इस शो में कई ऐसे एक्टर हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन वे बेहद काबिल हैं। हर कोई खुद को साबित करने के लिए बेताब था, चाहे हम कड़ाके की गर्मी में शूटिंग कर रहे हों या मुश्किल हालात में। इसी जुनून ने काम करने का एक बेहतरीन माहौल बनाया।"

--आईएएनएस

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