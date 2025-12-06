मनोरंजन

कपिल शर्मा ने खुद को 'इंडियन आइडल का विजेता' किया घोषित, श्रेया घोषाल के साथ गाया 'आंधी' फिल्म का गाना

Dec 06, 2025

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। दमदार कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले कपिल शर्मा ने 'इंडियन आइडल' के मंच पर श्रेया घोषाल के साथ गाना गाया, जिससे सेट का माहौल खुशनुमा हो गया। उन्होंने खुद को 'इंडियन आइडल का विजेता' भी घोषित किया।

शो के दौरान कपिल ने श्रेया घोषाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इंडियन आइडल कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन असली नूर तो तब आया जब श्रेया ने गाया। उनकी आवाज में जो मिठास और भावनाएं हैं, उनसे मंच कुछ ही पलों में चमक उठा।

कपिल और श्रेया ने मिलकर 1975 की क्लासिक फिल्म 'आंधी' का सदाबहार गीत 'तुम आ गए हो, नूर आ गया है' गाया। यह गाना बेहद रोमांटिक है। फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन मुख्य भूमिका में थे, जबकि निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर गुलजार ने किया था। कपिल और श्रेया की आवाज के मेल ने इस पुराने गाने को नई चमक दी और दर्शकों के सामने एक ऐसा पल बना दिया, जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

गाना खत्म होने के बाद कपिल ने कहा कि श्रेया घोषाल के साथ गाना उनके लिए एक सपने के पूरा होने जैसा था। उन्होंने कहा, ''यह पल मेरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गया। अब तो मैं आधिकारिक रूप से 'इंडियन आइडल' जीत चुका हूं, इस शो का विजेता बन गया हूं, क्योंकि इस तरह की महान कलाकार के साथ गाना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी बात होती है।''

इस मौके पर फिल्म 'आंधी' का जिक्र भी हुआ। कई साल पहले जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब लोगों में यह चर्चा फैल गई थी कि यह कहानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति से प्रेरित है। हालांकि बाद में यह स्पष्ट किया गया कि फिल्म की कहानी किसी राजनीतिक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि सिर्फ मुख्य किरदार का लुक तारकेश्वरी सिन्हा और इंदिरा गांधी से प्रभावित था।

कहानी एक ऐसे पति-पत्नी की है जो वर्षों पहले अलग हो चुके हैं और फिर अचानक चुनाव प्रचार के दौरान एक होटल में उनकी मुलाकात हो जाती है। यह सादगी और भावनाओं से भरी कहानी आज भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाए हुए है।

दूसरी ओर, कपिल शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। उनकी यह फिल्म पहले पार्ट की तरह ही हंसी, उलझन और मनोरंजन से भरपूर है। फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

