कपिल शर्मा को धमकाने वाला आरोपी बंगाल से गिरफ्तार, पूछताछ शुरू

Sep 28, 2025, 05:46 AM

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान दिलीप चौधरी के रूप में हुई है, जिसे पश्चिम बंगाल के 24 परगना से पकड़ा गया है।

पुलिस के मुताबिक, दिलीप ने कपिल शर्मा के करीबी को कॉल और वीडियो भेजकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। आरोपी ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ बताया था। आरोपी ने 22-23 सितंबर के बीच कई मेल और वीडियो भेजे थे। मुंबई पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी का इन गैंग्स से वास्तव में कोई संबंध है या यह केवल डराने और पैसे ऐंठने की साजिश थी।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल से आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे मुंबई लाया गया। यहां पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, इसके बाद अदालत ने आरोपी को 30 सितंबर तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखने का आदेश दिया।

बता दें कि कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर कुछ समय पहले फायरिंग हुई थी। कपिल के ‘कैप्स कैफे’ में दो बार फायरिंग होने की घटना ने सनसनी मचा दी थी। पिछले महीने 7 अगस्त को हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी।

सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया कि कपिल को पहले फोन पर चेतावनी दी गई थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया। इसके बाद कैफे पर हमला हुआ और धमकी दी गई कि अगर वह अब भी नहीं मानें तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी। इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

इससे पहले जुलाई में हुई पहली फायरिंग में बब्बर खालसा से जुड़े हरजीत सिंह ने कैफे पर 9 गोलियां चलाई थीं। कैफे उस समय बंद था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। उस हमले को कपिल के शो में निहंग सिखों की वेशभूषा पर की गई टिप्पणी से जोड़ा गया था।

दूसरी फायरिंग के बाद क्राइम ब्रांच अब कपिल शर्मा से दोबारा पूछताछ करेगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या गैंग के सदस्यों ने कपिल के घर या शूटिंग सेट के आस-पास रेकी की थी।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी

