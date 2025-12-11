मनोरंजन

कपिल शर्मा हुए इमोशनल, बेटी के जन्मदिन पर बोले- 'यकीन नहीं होता, तुम छह साल की हो गई'

Dec 11, 2025

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनका पॉपुलर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' भी जल्द नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा।

इस बीच कपिल ने अपनी बेटी अनायरा के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट किया।

कमीडियन ने इंस्टाग्राम पर अनायरा की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे बेटी को प्यार से गले लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी प्यारी लाडो। यकीन नहीं होता कि तुम आज छह साल की हो गई।"

कपिल ने लिखा कि उन्हें असली खुशी का मतलब अनायरा के आने के बाद अहसास हुआ। उन्होंने लिखा, "मैं सालों से लोगों को हंसाता आ रहा हूं, लेकिन असली खुशी क्या होती है, ये मुझे तुमने सिखाया। तुम सचमुच अपने नाम की तरह हो, घर की खुशी, घर की रौनक।"

कपिल ने आगे लिखा, "अनायरा, हमारी जिंदगी में इतना प्यार और मुस्कान भरने के लिए धन्यवाद। पापा अभी शूट पर हैं, लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा, सीधे आपके बर्थडे पार्टी में आ जाएंगे। तुम जानती हो न, पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। फिलहाल, मैं हमारी फोटो पर तुम्हारा पसंदीदा गाना लगा रहा हूं। भगवान मेरी लाडो को हमेशा खुश रखे।"

पोस्ट शेयर करने के बाद कपिल के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी।

कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी, सुनील शेट्टी और स्टैंडअप कमीडियन हर्ष गुजराल ने कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी से प्रतिक्रिया दी। मुक्ति मोहन और सादिया खातिब ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "अनायरा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभाकामनाएं।

फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। फिल्म को अब्बास मस्तान प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

