Kantha First Song: दुलकर सलमान की 'कांथा' का पहला गाना 'पनिमलरे' रिलीज

चेन्नई: निर्देशक सेल्वमणि सेल्वराज की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म 'कांथा' के मेकर्स ने शनिवार को फिल्म का पहला रोमांटिक गाना 'पनिमलरे' रिलीज कर दिया। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है।

मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर गाने को पोस्ट करते हुए लिखा, "हमारी फिल्म का पहला गाना 'पनिमलरे', अब रिलीज हो गया है। गाने की इस मनमोहक लय के साथ जुड़ें और 12 सितंबर को सिनेमाघरों में 'कांथा' की कहानी जानें।"

दुल्कर सलमान और भाग्यश्री बोर्से पर फिल्माए गए गीत को झानु चांथर और शिवम ने संगीत में पिरोया है। वहीं, इसके बोल कुट्टी रेवती ने लिखे हैं, जबकि अतिरिक्त बोल शिवम और दीपिका कार्तिक कुमार ने लिखे हैं। गाने को प्रदीप कुमार और प्रियंका एन.के. ने गाया है।

हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसने दर्शकों के बीच काफी उत्साह बढ़ा दिया। टीजर की शुरुआत एक घोषणा के साथ होती है, जिसमें बताया जाता है कि फिल्म 'सान्था,' जो कि मॉडर्न स्टूडियोज द्वारा बनाई जा रही है, तमिल सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म होगी। अय्या (समुथिरकानी) इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं, जबकि दुलकर सलमान इसमें हीरो हैं।

1950 के दशक के मद्रास की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक ड्रामा थ्रिलर है, जो उस दौर की परंपराओं और आधुनिकता के टकराव को दर्शाएगी। यह फिल्म दर्शकों को उस युग में ले जाएगी, जहां कहानी से जुड़ाव गहरा होता था। सूत्रों के मुताबिक, फिल्म में दमदार अभिनय, समृद्ध कहानी और शानदार विजुअल्स हैं।

'कांथा' का निर्माण स्पिरिट मीडिया और वायफरर फिल्म्स ने मिलकर किया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी मशहूर दानी सांचेज लोपाज ने की है। था. रामलिंगम आर्ट डायरेक्टर हैं और संपादन लेवलिन एंथनी गोंसाल्वेस ने किया है। यह फिल्म 12 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।