Kantara Box Office : धीमी शुरुआत के बाद 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार

'कंतारा चैप्टर 1' की धांसू कमाई, वरुण-जान्हवी की फिल्म धीमी पड़ी
Oct 09, 2025, 06:54 AM
मुंबई: बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अक्टूबर की शुरुआत एक जबरदस्त टक्कर के साथ हुई, जब दो बहुप्रतीक्षित फिल्में 'कंतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। 'कंतारा चैप्टर 1' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, वहीं धीमी शुरुआत के साथ शुरू हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने कमाई के मामले में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।

एक तरफ साउथ के स्टार ऋषभ शेट्टी का दमदार एक्शन और लोककथा से जुड़ा शानदार निर्देशन, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के चहेते वरुण धवन और जान्हवी कपूर, जिनकी रोमांटिक केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की गई। दोनों फिल्मों को लेकर फैंस और ट्रेड एनालिस्ट्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने कुछ उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो कुछ उम्मीदों से ज्यादा करके दिखाया।

सैकनिल्क के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। पहले दिन फिल्म ने कुल 61.85 करोड़ की जबरदस्त ओपनिंग दर्ज की, जो कि 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक मानी जा रही है।

खास बात यह रही कि फिल्म को न केवल कर्नाटक और साउथ में, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी शानदार रिस्पॉन्स मिला। पहले वीकेंड तक यानी रविवार तक फिल्म ने चार दिनों में 234.25 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था।

फिल्म ने सातवें दिन 25 करोड़ रुपए की धांसू कमाई की और इस तरह 'कंतारा चैप्टर 1' ने पहले हफ्ते में 316 करोड़ रुपए का कलेक्शन बटोरा। इसमें सबसे ज्यादा योगदान हिंदी का रहा, जिसमें फिल्म ने 102 करोड़ रुपए की कमाई की, कन्नड़ में 98.85 करोड़ और तेलुगु में 60.9 करोड़ का कलेक्शन रहा, बाकी भाषाओं में भी फिल्म की अच्छा प्रदर्शन रहा।

वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो, फिल्म ने एक हफ्ते में 444.75 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया।

वहीं दूसरी ओर, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शुरुआत उतनी दमदार नहीं रही, जितनी उम्मीद की गई थी। फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग की फिर दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 5.5 करोड़ रुपए रहा, तीसरे दिन इसने 7.5 करोड़ रुपए कमाए और चौथे दिन इसका कलेक्शन 7.75 करोड़ रहा। वहीं पांचवें दिन इसकी कमाई 3.25 करोड़ रुपए रही और छठे दिन भी इसने 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया। सातवें दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की एक हफ्ते की कमाई अब 38.75 करोड़ रुपए हो गई है।

 

 

