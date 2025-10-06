Kantara Chapter 1 Collection : 'कांतारा चैप्टर-1' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, महज 4 दिन में पार किया 300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मुंबई: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो फिल्में खूब चर्चा में हैं। एक तरफ साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' है, जिसने अभी तक कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं, और दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' है, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की कोशिश में जुटी है। दोनों ही फिल्मों की रिलीज को चार दिन हो चुके हैं।

बात करें 'कांतारा चैप्टर-1' की, तो यह एक पीरियड-ड्रामा फिल्म है, जो भारतीय संस्कृति, आस्था और लोककथाओं को मिलाकर बनाई गई है। ऋषभ शेट्टी की पिछली फिल्म 'कांतारा' ने भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी और अब इसके प्रीक्वल को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 61.85 करोड़ रुपए का बंपर कलेक्शन किया। दूसरे दिन थोड़ी गिरावट के साथ 45.4 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन तीसरे दिन फिर से शानदार कमाई देखी गई। फिल्म ने तीसरे दिन 55 करोड़ की कमाई की।

चौथे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और 61 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया गया। फिल्म का महज 4 दिनों में ही ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 223.25 करोड़ पहुंच गया।

इतना ही नहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड प्रदर्शन भी शानदार रहा है। भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया है। कांतारा की गूंज अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के सिनेमाघरों में भी सुनाई दी है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर-1' ने वर्ल्डवाइड लगभग 308 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

दूसरी तरफ बात करें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की, तो यह फिल्म पूरी तरह बॉलीवुड की पारंपरिक मनोरंजक शैली में बनाई गई है। इसमें रोमांस, ड्रामा और हल्की-फुल्की कॉमेडी का मिश्रण है, जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है।

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन जहां 9.25 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन इसमें गिरावट आई और कलेक्शन घटकर 5.5 करोड़ रह गया। लेकिन तीसरे और चौथे दिन फिल्म ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। शनिवार को 7.5 करोड़ और रविवार को लगभग 7.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ। कुल मिलाकर फिल्म ने चार दिनों में 30 करोड़ का इंडिया नेट बिजनेस किया है।

वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने कुल मिलाकर लगभग 41 करोड़ की कमाई की है। विदेशों में इस फिल्म को खास तौर पर युवा वर्ग से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।