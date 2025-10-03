मनोरंजन

Kantara Chapter 1 Release : 'कांतारा: चैप्टर 1' ने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी : रुक्मिणी वसंत

कांतारा चैप्टर 1 पर रुक्मिणी वसंत का भावुक पोस्ट
Oct 03, 2025, 03:30 AM
मुंबई: दक्षिण भारतीय फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत ने मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने अब आभार व्यक्त करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा है।

इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे इस फिल्म ने न सिर्फ उन्हें चुनौती दी, बल्कि उनके जीवन को एक नई दिशा दी।

रुक्मिणी वसंत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, "एक साल से ज्यादा समय पहले मुझे 'कांतारा: चैप्टर 1' की टीम में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसने मुझे चुनौतियां दीं, नई चीजें सिखाई, मेरे काम के तरीके को बेहतर बनाया, और जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया। इस फिल्म को सैकड़ों लोगों ने दिन-रात मेहनत से जीवंत किया है। मैं इस सम्मोहक फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद कृतज्ञ हूं।"

रुक्मिणी ने निर्देशक ऋषभ शेट्टी की सराहना करते हुए लिखा, "ऋषभ सर इस प्रोजेक्ट के आधार रहे हैं। इस शानदार फिल्म के लिए आपकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व बेहद प्रेरणादायक रहा है। मुझ पर आपके विश्वास और इस सफर में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।"

इसके साथ ही रुक्मिणी ने फिल्म के निर्माताओं और इसे बनाने में योगदान देने वाले लोगों को धन्यवाद भी कहा है।

‘कांतारा : चैप्टर 1’ को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ हैं। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

इससे पहले एक इंटरव्यू में रुक्मिणी ने कहा था कि वह बॉलीवुड में भी हाथ आजमाना चाहेंगी। उन्होंने कहा, "बिल्कुल, धर्मा प्रोडक्शंस उस क्लासिक सिनेमा का प्रतीक रहा है, जिसे हम सभी पसंद करते हैं। अगर मुझे मौका मिला, तो मैं उनके साथ काम करना जरूर चाहूंगी। भविष्य में क्या होगा, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां काम करने का अवसर मिलेगा। मैंने यह नहीं सोचा कि मैं किस बैनर, निर्देशक या अभिनेता के साथ काम करना चाहूंगी। मेरे पास ऐसी कोई सूची नहीं है।"

 

 

