Kantara Chapter 1 : 'कांतारा चैप्टर-1' को शानदार बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने गायक रामदास को दिया दिल से धन्यवाद

ऋषभ शेट्टी ने ‘कांतारा चैप्टर-1’ की सफलता पर गायक रामदास को दी श्रद्धांजलि
Nov 14, 2025, 02:14 PM
मुंबई: अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शकों के दिलों में घर कर गई है। शुक्रवार को अभिनेता ने गायक रामदास को फिल्म को और भी शानदार बनाने के लिए धन्यवाद किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर रामदास के साथ तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने गायक की तारीफ करते हुए लिखा, "रामदास का दिल से धन्यवाद। उन्होंने हमारी जड़ों और परंपराओं को संभालकर फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' में खूबसूरती से पेश किया। आपकी मेहनत हमारी पूरी यात्रा में छुपी है। वहीं, आपके द्वारा दिखाए मार्गदर्शन ने न सिर्फ हमारी फिल्म की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है, बल्कि इसके संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की भावनाओं को भी एक गहराई दी है। आपके लगातार समर्थन और सोच के लिए आभारी हैं।"

अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' में अभिनय करने के साथ-साथ निर्देशन और लेखन भी किया, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं।

होम्बले फिल्म्स ने इसका निर्माण किया है। यह फिल्म हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं, अब इसे 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम किया गया है। फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे शानदार कलाकारों ने कहानी को और भी रोमांचक बनाया है।

'कांतारा चैप्टर-1' 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे शानदार कलाकारों ने कहानी को और भी रोमांचक बनाया है।

'कांतारा चैप्टर-1' की कहानी, शानदार अभिनय और दमदार निर्देशन ने इसे शानदार अनुभव बना दिया है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन कर रही है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। 'कांतारा चैप्टर 1' ने न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी दर्शकों का दिल जीत लिया है।

वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें, तो 'कंतारा चैप्टर 1' ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 656 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।

--आईएएनएस

 

 

